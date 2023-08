Sonnet-USB-C-Dock Echo 13: drei 4K-Monitore füttern

Das neueste Dock aus der Echo-Serie von Sonnet unterstützt gleichzeitig drei 4K@60Hz-Displays.

Sonnet hat das Echo 13 Triple 4K Display Dock für alle Anwender entwickelt, die mehr als einen externen Monitor zum Arbeiten oder fürs Gaming benötigen. Sie können neben Tastaturen, Speichermedien, Kopfhörern und weiteren Peripheriegeräten bis zu drei Bildschirme gleichzeitig über ein USB-C-Kabel einfach an den Laptop anschließen und diesen parallel auch mit bis zu 100 W Leistung laden. Die Monitore werden über die drei DisplayPort- oder HDMI-Anschlüsse an der Rückseite des Docks verbunden, wobei auch Mischbetrieb möglich ist, also beispielsweise ein DisplayPort- und zwei HDMI-Anschlüsse.

Das Echo 13 Triple 4K Display Dock ist zum empfohlenen Endkundenpreis von 337 Euro erhältlich.

Im Überblick

Das neueste Dock aus der Echo-Serie von Sonnet unterstützt gleichzeitig drei 4K@60Hz-Displays, die via DisplayPort 1.2 oder HDMI 2.0 angeschlossen werden können. Zudem bietet das Echo 13 Triple 4K Display Dock weitere Anschlussmöglichkeiten: einen USB 3. 2 Gen 2 (10 Gbps) Typ-C 20-Watt-Ladeanschluss, vier USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Typ-A-Ports, einen RJ45-Gigabit-Ethernet-Anschluss und jeweils einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, 3,5-mm-Mikrofonanschluss und SD-Kartensteckplatz.

Das Sonnet Dock kann per Thunderbolt 4-, Thunderbolt 3-, USB4- oder USB-C- (Alt Mode DP) Anschluss mit einem Mac (M1/M2 und Intel), Windows-Computer oder Chromebook verbunden werden.

Wichtigste Funktionen

Gleichzeitige Unterstützung von drei 4K-Monitoren mit 60 Hz auch für Mac-Computer der Serien M1 und M2 wie das MacBook Air. Andere Docks unterstützen hingegen nur Windows-Computer.

Auch Computer, die nur einen externen Monitor unterstützen, können mit dem neuen Echo 13 um bis zu drei 4K-Bildschirme (oder niedrigere Auflösungen wie 1080p) mit 60 Hz erweitert werden. Damit unterscheidet sich das Dock von Sonnet deutlich von anderen: Vergleichbare Multi-Display-Docks unterstützen häufig nur langsamere 30 Hz-Bildwiederholfrequenzen oder nur 60 Hz auf einem angeschlossenen Bildschirm und 30 Hz auf dem anderen. Einige bieten 4K-Bildschirmunterstützung an nur einem Anschluss, während andere nur 1080p (HD)-Unterstützung für alle angeschlossenen Monitore bieten.

Die Display-Anschlüsse des Echo 13 Docks sind in drei Paare aufgeteilt, mit einem HDMI- und einem DP (DisplayPort)-Anschluss pro Paar. Das erste Paar unterstützt beide Bildschirmtypen nativ, während das zweite und dritte Paar die integrierte Technologie nutzen, um jeweils einen einzelnen Bildschirm zu unterstützen.

Der Computer- und Ladeanschluss mit 100 W ist auf der Rückseite des Docks installiert – ein vielfacher Kundenwunsch.

Am vorderen USB Typ-C-Ladeanschluss können Anwender ihr iPhone und andere iOS-Geräte sowie Geräte, die über USB geladen werden, schnell mit neuer Energie versorgen