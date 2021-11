Neuer Gimbal von Zhiyun: Crane M3.

Ein kompakter Gimbal, der vom Smartphone bis zur Vollformat-DSLM alles stabilisieren kann — sagt Zhiyun.

Der Crane M3 ist weiß, bringt eine integrierte Leuchte und einen Mikro-Anschluss mit. Aber diese drei Besonderheiten sind eigentlich nicht das Wichtigste an diesem 3-Achsen-Gimbal: Er kann laut Hersteller ganz unterschiedliche Kameras stabilisieren — vom Smartphone über Actioncams bis hin zu einigen Vollformat-DSLMs inklusive mittelschwerer Objektive, wie etwa der A7SIII von Sony (Kameratest).

Der Crane M3 ist das neueste Modell der Crane-Familie von Zhiyun. Er ist kleiner als sein direkter Vorgänger, aber kräftiger. Er misst rund 280 x 75 x 158 mm und wiegt 700 g. Den Gimbal gibt es im Handel in diversen Ausstattungsvarianten für rund 400 bis 700 Euro.

Der Gimbal besteht laut Hersteller »aus robusten Verbundwerkstoffen«, stärkere Motoren und die optimierte Achsenarmstruktur sorgen laut Hersteller für ein besseres Greif- und Benutzererlebnis.

Der Crane M3 ist laut Zhiyun mit über 90 % aller spiegellosen Kameras kompatibel. Was der Gimbal laut Hersteller alles so an Kameras packt, das kann man etwa auch an den Schnellwechselplatten ablesen, die Zhiyun als Zubehör für den Crane M3 anbietet: Sony A7MIII, Sony A7C, Sony A6000, Sony A7S, Sony ZV-E10, Canon M50, Nikon Zfc, Fuji X-S10 und Fuji XT-4.

Der Gimbal ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen kompakten Action-, DSLR- und Smartphone-Kameras sowie einfachen, schnellen Batteriewechsel, ohne dass eine Neuausrichtung erforderlich wäre.

Es gibt zudem ein Erweiterungsmodul, an das man ein Mikro an- und abstecken kann, ohne dass man den Gimbal neu justieren müsste.

Verbesserte Motoren mit stärkerem Drehmoment sollen es packen, auch schwerere Nutzlasten zu stabilisieren. In den Griff ist eine Dual-Color-LED-Leuchte integriert (800 Lumen).





Firmenvideo zum Crane M3.

Agiles Set-Up über Schnellwechselplatten

Die Hot-Swapping-Fähigkeiten des Crane M3 verbessern die Transmount-Schnellwechselplatten. Sie erleichtern das Ausbalancieren, Montieren und Demontieren. Durch die Einheitsgröße der Platte entfällt auch das lästige Ausbalancieren des Stabilisators nach einem Kamerawechsel, und der Akku lässt sich problemlos wechseln.

Für alle, die mit verschiedenen Medien und/oder Kameras arbeiten, ist die Crane M3 standardmäßig mit einer schnell austauschbaren »Universalplatte« ausgestattet. Ist die Platte angebracht, fixiert ein 3-Klick-Mechanismus der Crane M3 die Kamera zuverlässig über Neige-, Roll- und Schwenkachsenverriegelungen.

Der M3 verfügt laut Zhiyun über innovative Schlösser und Verriegelungen für die Aufbewahrung des Gimbals. Der Gimbal kann auf den Halb-/Vollspeichermodus eingestellt werden.

Es sind keine Achsenkorrekturen erforderlich, wenn der Gimbal mit montierter Kamera in den Halb-Storage-Modus wechselt, und es ist auch kein Rebalancing erforderlich, wenn er erweitert wird.

Kompakte und bequeme Lösung für Licht und Ton

Will man spontane Aufnahmen bei schwachem Licht umsetzen, bringt der Crane M3 eine integrierte, dimmbare Leuchte mit, die zumindest eine Aufhellung mitbringt. Die Farbtemperatur kann über ein Steuerrad geregelt werden (3.000 bis 5.400 K).

Die Leuchte verfügt laut Hersteller über eine leistungsstarke Kühltechnologie, die die Wärme schnell ableitet und gleichzeitig eine große Helligkeit bietet. Zusätzlich ist magnetisches Lichtfilterzubehör für die LED-Leuchte in vier verschiedenen Farben erhältlich. Als Helligkeit nennt Zhiyun bei warmem Licht 650 – 750 Lumen, bei blauerem Licht 850 bis 950, als CRI (Farbwiedergabeindex) nennt der Hersteller 90+.

Mit der Transmount Expansion Base des Crane M3 können Mikrofone direkt angeschlossen werden.

Der M3 wird zudem standardmäßig mit einem Shotgun-Mikrofon geliefert (Nieren-/Hypernierencharakteristik), das an den 6,5-mm-Audioanschluss der Transmount Epansion Base angeschlossen werden kann, aber natürlich finden hier auch andere kabelgebundene Mikros Anschluss.

Außergewöhnliche Kontrolle durch Touchscreen und Einhand-Bedienung

Der neue Gimbal verfügt über einen eingebauten Empfänger an der Basis, der mit dem Sendemodul vieler Kameras über Bluetooth gekoppelt werden kann.

Darüber hinaus ermöglicht das Design des M3 eine einhändige, ergonomische Bedienung durch das vielseitige Steuerrad und die Joystick-Tasten, mit denen sich Rollachse, Blende, Verschluss und ISO-Wert einstellen lassen, um die Kamera für perfekte Aufnahmen optimal zu positionieren.

Neu in der Crane-Serie ist ein interaktiver 1,22-Zoll-HD-Touchscreen mit Farbdisplay, über den sich eine Reihe von Gimbal-Modus-Einstellungen (Portrait, Vortex-Modus und Go-Modus) sowie die Verfolgungsgeschwindigkeit einstellen lassen. Das intuitive Display zeigt außerdem den Betriebsstatus der Kamera, die Verbindung zum Gimbal und den Batteriestand an.