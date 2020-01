Canon stellt EOS-1D X Mark III vor

Die EOS-1D X Mark III ist Canons neues Topmodell im Fotobereich.

Das neue Flaggschiff von Canon kann bis zu 16 Bilder pro Sekunde (mit optischem Sucher) und bis zu 20 Bilder pro Sekunde (im Live View-Modus) mit voller AF/AE-Nachführung aufnehmen. Die maximale ISO-Empfindlichkeit beträgt 819.200. Die Kamera ist mit einem neuen AF-Sensor ausgestattet, der in der Sensormitte eine 28-fach höhere Auflösung gegenüber dem Vorgängermodell (EOS-1D X Mark II) bietet. Darüber hinaus ermöglicht die Kamera eine interne Videoaufzeichnung mit 5,5K und 12 Bit im Raw-Format. Diese Funktion war bislang nur in den professionellen Cinema EOS Modellen verfügbar.

AF-System

Der Einsatz einer innovativen Deep Learning-Technologie gewährleistet bei jeder Aufnahme eine präzise Fokussierung, so Canon. Speziell bei der Sportfotografie spielt die Technologie demnach ihre Stärken voll aus: Selbst extrem dynamische Motive werden zuverlässig erfasst. Die intelligenten Algorithmen des Deep Learning AF erkennen die unterschiedlichsten Situationen und verfolgen die Gesichter von Athleten beispielsweise sogar dann, wenn sie durch eine Brille oder ein Helmvisier verdeckt sind.

Neuer Sensor für schnelleres Auslesen von Bilddaten

Für die extrem hohen Bildraten sowie den schnellen und präzisen Autofokus der Kamera war es zwingend erforderlich, dass sich der Spiegel praktisch rückschlagfrei bewegt und so schnell und akkurat wie möglich ohne »Spiegelschlag« an seine Ausgangsposition zurückgeführt wird. Nur so ist eine präzise Führung des Lichts auf den AF-Sensor gewährleistet. Canon musste daher die maßgeblichen Komponenten des Spiegelreflexsystems neu erfinden.

Der neue Sensortyp ermöglicht eine schnelleres Auslesen der Bilddaten und zeichnet sich durch ein geringeres Rauschen und dem größten bisher von Canon angebotenen ISO-Bereich aus. Mit einem erweiterten Einstellungsbereich wird eine Empfindlichkeit von ISO 50 bis ISO 819.200 abgedeckt – entsprechend 18 bis 60 DIN.

Die EOS-1D X Mark III ist laut Hersteller die erste Kamera auf dem Markt, die über einen neuen und innovativen Tiefpassfilter (High Detail Low-Pass Filter) verfügt, um schärfere und höher aufgelöste Bilder zu erhalten und gleichzeitig ein unerwünschtes Moiré zu vermeiden.

Es handelt sich außerdem um das erste EOS Modell, das die Verwendung von HEIF (High Efficiency Image File Format) unterstützt. HEIF basiert auf dem HEVC/H.265 Video Codec und bietet im Verhältnis zum seit rund 25 Jahren verwendeten JPEG-Format eine höhere Bildqualität bei praktisch gleicher Dateigröße. Die Bilder werden mit 10 Bit Farbtiefe pro Farbkanal und in HDR PQ gespeichert – sie sind praktisch frei von Kompressionsartefakten.

Neu ist auch das Speicherkonzept: Mit CFexpress liegt die Schreibgeschwindigkeit beim mehr als dreifachen Wert der bisherigen schnellsten CFast-Karten. Selbst Serienaufnahmen-Sequenzen von mehr als 1.000 Bildern im Raw- oder Raw+JPEG-Format sind problemlos möglich.

Cinema EOS Funktionen in einer DSLR

Der neue Sensor und Prozessor zeichnen die EOS-1D X Mark III aus und machen sie aus Herstellersicht zum fortschrittlichsten Videoprodukt mit Wechselobjektiven außerhalb der Cinema EOS Serie. Die 1D X Mark III bietet 4K-Auflösung im Vollformat und interne 12 Bit Raw-Aufzeichnung in 5,5 K.

In 4K-Auflösung kann intern wahlweise mit 10 Bit HEVC/H.265 Codec und mit Canon Log aufgezeichnet werden – für einen erweiterten Dynamikumfang und ein problemloses Grading in der Postproduktion. Die EOS-1D X Mark III unterstützt die Aufzeichnung von Dateien im MP4-Container für eine schnelle Datenübertragung.

Sie ist die erste Kamera der EOS-1 Serie mit der 5-achsigen Movie Digital IS Stabilisierung für Videoaufnahmen, die Verwacklungsunschärfe bei der Aufnahme aus freier Hand verhindert – eine Funktion, die sonst nur in High-End-Cinema Kameras, wie z.B. der EOS C500 Mark II, zu finden ist.

Der Dual Pixel CMOS AF der EOS-1D X Mark III wird im 4K- und Raw-Modus unterstützt. In Verbindung mit Movie Digital IS können Profis darauf vertrauen, dass ihr Filmmaterial gestochen scharf ist.

Konnektivität mit integriertem WLAN und Bluetooth

Die EOS-1D X Mark III ist die erste Kamera der EOS-1 Serie mit integriertem WLAN und Bluetooth. So kommen die Daten besonders schnell zum Kunden, zum Verlag oder zur Agentur. Das WLAN steht für die FTP-Übertragung, die Verbindung über die EOS Utility Software sowie für die Verbindung mit einem Smartphone bereit. Die permanente Kopplung per Bluetooth Low Energy hält eine kabellose Verbindung zwischen Kamera und Smartphone oder Tablet aufrecht, ohne dabei den Akku der Geräte zu belasten, betont Canon.

Mit dem integrierten GPS können Profis Standortdaten in die Bilder einbetten – besonders nützlich für die Sport-, Presse- und Tierfotografie.

Smart Controller

Die Kamera bietet ergänzend zum klassischen »Joystick« einen neuen Smart Controller: eine zusätzliche und effizientere Steuerung zur Auswahl von AF-Punkten. Dieser ist in die AF-ON-Taste integriert und erlaubt Fotografen, AF-Punkte während der Aufnahme zu verlagern. Selbst mit Handschuhen funktioniert der neue Smart Controller problemlos, betont Canon.

Preise und Verfügbarkeiten

EOS-1D X Mark III Body inkl. CFe 64GB und Reader 7.299 € UVP

Voraussichtlich verfügbar ab Februar 2020

Wireless File Transmitter WFT-E9 739 € UVP

Voraussichtlich verfügbar ab Februar 2020