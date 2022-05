Canon stellt APS-C-Neuheiten R7 und R10 vor

Canon stellt mit der EOS R7 sowie der EOS R10 die ersten spiegellosen APS-C-Kameras für das EOS R System vor.

Die EOS R7 zeichnet sich laut Hersteller durch herausragende Geschwindigkeit und einen präzisen Autofokus aus, wie von den Spitzenmodellen von Canon bekannt. In Verbindung mit der zusätzlichen Reichweite des APS-C-Formats eignet sich die Kamera laut Anbieter ideal für die Natur- und Sportfotografie. Zur Einordnung: Die Sensorgröße von APS-C liegt zwischen MFT und S35. Die R7 bietet eine Auflösung von 32,5 Megapixeln und soll ab Juni 2022 zu einem UVP von 1.499 Euro in den Handel gehen.

Die kompaktere EOS R10 sieht Canon als Einstiegsmodell in die EOS-Familie, »als leistungsstarken Allrounder für die Lifestyle-Fotografie bei optimaler Mobilität«. Sie bietet eine Auflösung von 25,5 MP und soll ab Juli 2022 zu einem UVP von 979 Euro in den Handel gehen.

Mit einem Gewicht von nur 612 g bei der R7 und 429 g bei der R10 (mit Akku und Karte) stellen die neuen Kameras aus Herstellersicht ein leistungsstarkes Upgrade dar und sind dabei kompakter und leichter als vergleichbare DSLR-Objektiv-Kombinationen.

Die R7 ist extrem robust, witterungsgeschützt und eignet sich damit für Aufnahmen unter schwierigen Bedingungen, so Canon.

Passend dazu bietet Canon zwei neue RF-S-Objektive an: Das RF-S 18-45 mm F4.5-6.3 IS STM, ein ultrakompaktes Zoomobjektiv zum UVP von 349 Euro €und das RF-S 18-150 mm F3.5-6.3 IS STM ein vielseitiges Objektiv mit großem Zoombereich zum UVP von 549 Euro.

Neues Maß an Präzision und Geschwindigkeit

Sowohl die R7 als auch die R10 übernehmen laut Hersteller die intelligente Autofokus-Technologie der leistungsstarken Canon-Vollformat-Modelle und macht sie im APS-C-Format verfügbar. Dank Deep-Learning und Dual Pixel CMOS AF II werden dynamische Motive wie Fahrzeuge, Tiere und Menschen erkannt und mit präziser Kopf-, Gesichts- und Augenerkennung über 100% der Sensorfläche verfolgt, so Canon. Die R7 und die R10 bieten demnach selbst bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen mit bis zu -5 LW bzw. -4 LW einen treffsicheren Autofokus und sind mit Telekonvertern bis zu Lichtstärke 1:22 einsatzbereit. Sie ermöglichen auch unter schwierigen Bedingungen die Verfolgung von Vögeln im Flug oder von Menschen in schneller Bewegung. Beide Kameras verfügen über Touch & Drag AF, während die R7 eine neue und innovative Kombination aus Wahlrad und AF Multi-Controller (Joystick) bietet. Dadurch erfolgt eine schnelle, einfache Steuerung bei Aufnahme und Wiedergabe von Fotos und Videos.

Die EOS R7 und EOS R10 verfügen über den schnellsten mechanischen Verschluss aller APS-C EOS Kameras mit 15 B/s sowie über einen elektronischen Verschluss mit 30 bzw. 23 B/s. Die R7 bietet eine mechanische Verschlusszeit von maximal 1/8.000 Sekunde und eine elektronische Verschlusszeit von maximal 1/16.000 Sekunde, um sich schnell bewegende Motive in der Bewegung einzufrieren. Die Kameras sind mit dem neuesten Diogic-X-Prozessor ausgestattet und überzeugen mit einer hohen Reaktionsgeschwindigkeit bei der Bildverarbeitung. Der zuschaltbare Raw-Burst-Modus nimmt bis zu 30 Raw-Bilder pro Sekunde auf. Eine solche Bildserie wird als Datei gespeichert, aus der bei der Nachbearbeitung nach Bedarf Einzelbilder extrahiert werden können. Bei aktivierter PreRec-Funktion zeichnet die Kamera in diesem Modus dabei außerdem bereits 0,5 Sekunden vor Beginn der Aufnahme auf.

4K-Videos

R7 und R10 bieten Videos in 4K/60p oder 4K/30p, die von den 7- und 6K-Sensordaten per Oversampling erstellt werden. Die Videos können im Modus HDR PQ (YCbCr, 4:2:2, 10-Bit) kameraintern oder über HDMI aufzeichnen. Die R7 verfügt über einen zusätzlichen 4K/60p Crop-Modus, um die Reichweite weiter zu erhöhen. Die R7 kann bis zu sechs Stunden und die R10 bis zu zwei Stunden in 4K/60p aufnehmen. Beide Modelle unterstützen die Aufnahme in HDR PQ (YCbCr, 4:2:2, 10-Bit, BT.2020) mit einem hohen Dynamikumfang bei minimalem Grading. Die R7 bietet auch Canon-Log3 und Cinema-Gamut. Beide Kameras unterstützen auch Filmaufnahmen im Hochformat und Technologien für optimale Bildstabilisierung.

Der elektronische Sucher mit 2,36 Millionen Bildpunkten bietet einen OVF-Simulationsmodus. Die R7 verfügt über einen Sucher mit 1,15-facher Vergrößerung. Mit ihrem integrierten Blitz ist die R10 ein fantastisches All-in-One-Werkzeug für Aufnahmen in verschiedenen Umgebungen. Mit zwei UHS-II-Kartenslots unterstützt die R7 auch sofortige Sicherungskopien, die getrennte Speicherung von Fotos und Videos oder die Aufzeichnung unterschiedlicher Formate auf jeder Karte.

Neue Objektive

Für die R7 und R10 steht eine große Auswahl an Canon RF-Objektiven bereit. Mit Adaptern lassen sich außerdem EF- und EF-S-Objektive verwenden. Zudem bringt Canon mit dem RF-S 18-45 mm F4.5-6.3 IS STM und dem RF-S 18-150 mm F3.5-6.3 IS STM zwei neue RF-S Kit-Objektive auf den Markt, die eine leichte und vielseitige Option für die R7 und R10 darstellen. Sie erweitern die RF-Objektivserie, die derzeit insgesamt 26 Objektive von 5,2 bis 1.200 mm umfasst. Mit einer Brennweite von 35 mm (äquivalent KB-Vollformat) und optischem Bildstabilisator eignen sie sich aus Canon-Sicht perfekt für Aufnahmen von Landschaften und Porträts bis hin zu Lebensmitteln und Vlogs.

Das RF-S 18-45 mm F4.5-6.3 IS STM ist das ideale Mehrzweckobjektiv für alltägliche Aufgaben. Dank seiner kompakten und einfahrbaren Bauweise ist es perfekt für unterwegs. Das RF-S 18-45 mm F4.5-6.3 IS STM wiegt lediglich 130 g, das RF-S 18-150 mm F3.5-6.3 IS STM bringt 310 g auf die Waage.