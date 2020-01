Vereinfachte Infrastruktur für Präsentation und Schulung

Weniger Kabelsalat und weniger Einzelkomponenten in Präsentationsräumen, das soll das »HDBaseT Presentation System« von Lindy zum Nettopreis unter 1.400 Euro erreichen.

Basis des »HDBaseT Presentation Systems« sind ein HDBaseT-Transmitter und ein -Receiver, die via Cat-Verkabelung verbunden sind. Am Receiver können direkt passive Lautprecher, ein Micro oder Line-Audio-Quellen angeschlossen werden, eine HDMI-Buchse, ein USB-Anschluss und weitere Schnittstellen stehen zur Verfügung. Bis zu 70 m entfernt vom Receiver kann der Transmitter positioniert werden. Dieser bietet einerseits Anschlussbuchsen und andererseits ein Bedienpanel. Damit werden weniger Kabel und weniger Einzelkomponenten in Präsentationsräumen benötigt. Das Ganze ist 4K-fähig und kann unterschiedliche Nutzungswünsche umsetzen.

Lindy bietet Transmitter, Receiver, Netzteil, zwei Montageschienen und ein Bedienpanel zum Nettopreis von 1.366,50 Euro an.

Weitere Infos und Specs

Lindy umschreibt das »HDBaseT Presentation System« als multifunktionales, intelligentes 4K-Präsentations-System für Schulungsräume.

Die Receiver-Einheit schaltet sämtliche In- und Output-Signale an die entsprechende Peripherie. Zum einen sind dies AV-Inhalte auf die Displays, zum anderen sind dies Audioinhalte auf die Audio-Line-Ausgänge oder über die integrierte Endstufe mit 2 x 30W direkt an passive Boxen. Als HDMI-Display ist der Anschluss eines Smartboards mit Touch-Screen vorgesehen. Für die Datenübertragung der Touch-Screen-Funktion ist die Receiver-Einheit mit einem USB-Eingang ausgestattet.

Das Anschlussfeld beherbergt die AV-Eingänge des Systems sowie einen Switch, mit dem zwischen zwei HDMI-Eingangsquellen und einer VGA-Quelle geschaltet werden kann. Für den letzteren Fall kann ein analoges Audio-Signal separat eingespeist werden, da VGA keine Audiosignale überträgt.

Volle Nutzung der von HDBaseT unterstützten Signalarten

Die Verbindung zwischen Anschlussfeld und Receiver-Einheit wird per HDBaseT-Verbindung durch ein Cat-Kabel (Kategorien 5, 6 und 6a) hergestellt. Dank des bei HDBaseT implementierten 5Play-Konzepts können folgende vier Signalarten übertragen werden: Unkomprimiertes UHD-Digital-Video und -Audio (2K/4K/3D), USB 2.0 für die Touch-Screen-Funktion des Smartboards, bis zu 100 W Strom per Power-over-Cable (PoC) sowie RS232-Steuersignale.

Das Schalttafel-Feld ermöglicht die Einstellung der Eingangsquelle und Audiolautstärke. Außerdem kann das Display über einen Knopf ein- und ausgeschaltet werden. Die Receiver-Einheit versorgt das Anschlussfeld über ein Cat.-Kabel per PoH mit Spannung. Per IP-basiertem Zugriff auf die Web-Oberfläche (WebGUI) kann der Benutzer das System individuell konfigurieren und administrieren.

Das System unterstützt HDCP 1.4, HDCP 2.2. Die Eingangsquelle kann manuell geschaltet werden. Die maximal unterstützte Entfernung zwischen Transmitter und Receiver beträgt 70 Meter bei 1920×1200@60Hz oder bis zu 40 Meter bei 4K@30 Hz.

Die Empfängereinheit besitzt einen Mikrofoneingang, einen analogen Audioausgang und einen Lautsprecher-Ausgang (2 x 30 Watt an 4 Ohm). Per Relais-Steuerung kann etwa das Absenken und Hochfahren der Projektor-Leinwand per RS232-Steuerung erledigt werden.

Über das Bedienfeld ist auch die Lautstärke-Regelung und die Steuerung des Systems möglich. Zwei HDMI-Eingänge sowie ein VGA-Eingang werden gleichzeitig unterstützt.

Unterstützte Signale im Überblick

– HDMI 1.4b, HDCP 2.2 und HDCP 1.4

– Videoauflösungen bis zu 4K2K@30Hz, 1080p@120Hz und 1080P 3D@60Hz Audio bis 7.1 Surround Sound (LPCM, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio).

– HDBaseT über ein einziges Cat-5-, 6- oder 6a-Kabel bis zu einer Entfernung von 70 m

– Eingabe von Multi-VESA-Standard-VGA-Formaten

– Mikrofon-Eingang

– 2 x 30 W bei 4 Ω Lautsprecher-Ausgang

– interaktives Smartboard mit USB-Steuerung

– Web-GUI-Steuerung

– RS232-Steuerung