Playbox Neo: Channel in a Box-System

PlayBox Neo Channel-in-a-Box ist eine schlüsselfertige Playout-Server-Lösung für einen TV-Kanal in HD oder UHD. Wie die Lösung funktioniert und welche Bestandteile sie hat, zeigt das Video.

Playobox Neo stellt mit Channel in a Box (CIAB) eine Komplettlösung vor, mit der sich ein TV-Kanal auf vergleichsweise einfache Weise realisieren lässt.Channel in a Box vereint Planung, Ingest, Playout, CG und interaktive Grafiken in einer Box und bietet zudem Remote-Tools, um die Qualitätskontrolle, Vorbereitung und Überwachung zu verbessern. Die Ausgabe kann als SDI- oder IP-Streaming erfolgen und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.