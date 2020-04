Kostenlose Software in Corona-Zeiten

Etliche Hersteller bieten in der aktuellen Corona-Krise ihre Softwares für einen begrenzten Zeitraum zur kostenlosen Nutzung an. Ein kleiner Überblick.

Adobe stellt Schulen und Hochschulen, die in ihren Einrichtungen mit Creative-Cloud-Arbeitsplätzen lehren, bis zum 31. Mai 2020 einen temporären Zugang zur Creative Cloud ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Um für diesen Zugang berechtigt zu sein, muss die entsprechende Schule oder Hochschule aktueller Adobe-Kunde sein. Weitere Infos dazu hier. Für Adobe Connect gibt es bis 1. Juli einen kostenlosen Zugang. Infos darüber hier.

Apple hat den kostenlosten Testzeitraum für Final Cut Pro auf 90 Tage verlängert. Zudem bietet der Hersteller jetzt auch die Möglichkeit, Logic Pro X für 90 Tage kostenlos zu testen.

Autodesk kündigte einen erweiterten kostenlosen Zugang zu Cloud-Collaboration-Produkten an.

Avid stellt qualifizierten Medienunternehmen und Kunden aus dem Bildungsbereich vorübergehend kostenlose Lizenzen zur Verfügung. Bis Freitag, 17. April, können Anwender, die remote arbeiten müssen, kostenlos 90-Tage-Lizenzen für Media Composer | Ultimate, Pro Tools, Pro Tools | Ultimate und Sibelius | Ultimate erhalten. Infos kostenlose Version hier.

Dejasoft ist eine kollaborative Editinglösung für den Avid Media Composer. Der schwedische Entwickler bietet sie im April zum halben Preis an.

Editshare stellt die Media Management Plattform Flow bis zum 1. Juli für Contentproduzenten kostenlos zur Verfügung. Flow ermöglicht sowohl Einzelpersonen als auch großen kreativen Arbeitsgruppen die Zusammenarbeit bei Projekten. Interessierte können dieses Formular ausfüllen, und einer der Flow-Experten von EditShare wird sich darum kümmern.

Foundry bietet für seine Programme kostenlose 30-tägige Tests an.

Matrox kündigt eine kostenlose 90-Tage-Testversion des Maevex 6020 Remote-Recorders an.

Red Giant Complete ist für Lehrer und Studierende für einen Zeitraum von 180 Tagen kostenlos. Weitere Infos hier.

RenderGarden ist eine Suite von Tools für After Effects, die alle CPU-Kerne eines Mac oder PC nutzt und so zu einer erheblichen Beschleunigung beim Rendering sorgt. Der Anbieter Mekajiki bietet sie aktuell kostenlos an.