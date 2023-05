Kino nach Corona

Daten, Tendenzen und Potenziale des deutschen Kinomarkts: Anstieg der Kinobesuche, aber noch Steigerungspotenzial.

Bleibt alles anders oder gibt es eine Rückkehr zu vorpandemischen Kinozeiten? Beim Fachkongress »Kino 2023« in Baden-Baden analysierten der stellvertretende FFA-Vorstand Martin Michaelis und Norina Lin-Hi, Leiterin der FFA-Abteilung Marktforschung und Statistik, das Kinojahr 2022 sowie das 1. Quartal 2023 und gaben Einblicke in die Studie »All Eyes on Audiences« zum Besuchspotenzial der Kinos.

Über die Quartale des Jahres 2022 sind die Zahl der verkauften Tickets und die Umsätze demnach kontinuierlich gestiegen, im 1. Quartal 2023 näherten sie sich weiter dem Vergleichszeitraum des letzten vorpandemischen Jahres 2019 an: Mit 24,4 Millionen Tickets wurden 80 Prozent des Wertes von 2019 erreicht, mit dem Umsatz von 245,7 Mio. Euro sogar 97 Prozent. Der Marktanteil deutscher Filme und Koproduktionen ist seit 1991, als er bei 11 Prozent lag, gestiegen und betrug im vergangenen Jahr 27 Prozent, im 1. Quartal 2023 sogar 29 Prozent.

Deutlich gesunken ist allerdings die Zahl der Personen, die mindestens ein Mal im Jahr ins Kino gegangen ist. Hatte das Kino 2019 mit 25,7 Millionen Besucher_innen noch eine Reichweite von 38 Prozent der Bevölkerung ab 10 Jahren, lag sie 2022 mit 19,3 Mio. Personen nur noch bei 29 Prozent. Im Vergleich der ersten Quartale gibt es jedoch eine positive Tendenz zu 2022: Von Januar bis März 2023 betrug die Kinoreichweite mit 13,1 Mio. Besucher_innen 20 Prozent, vier Prozentpunkte weniger als 2019, aber immerhin acht Prozentpunkte mehr als 2022.

Wie wieder mehr Menschen für das Kino begeistert werden können, untersucht die Studie »All Eyes on Audiences«, mit der die FFA gemeinsam mit den Kinoverbänden das Marktforschungsinstitut GfK beauftragt hat. Die Studie analysiert das Besuchsverhalten vor und nach der Pandemie und identifiziert Maßnahmen zur Steigerung der Kinobesuche. Laut »All Eyes on Audiences« haben die deutschen Kinos ein Potenzial von zusätzlichen 24,1 Mio. Tickets, die mittelfristig pro Jahr verkauft werden könnten.

»Nach zwei massiv von der Pandemie gezeichneten Jahren sehen wir 2022 zwar noch keine Rückkehr zu vorpandemischen Kinozeiten, aber einen deutlichen Anstieg der Kinobesuche«, fassten Martin Michaelis und Norina Lin-Hi ihre Präsentation zusammen. »Die Tendenz, die sich zum Glück im 1. Quartal 2023 fortgesetzt hat, ist sehr erfreulich. Die Studie ‚All Eyes on Audiences‘ zeigt, dass ein weiteres Potenzial existiert und wie es erschlossen werden könnte.«

