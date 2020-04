Grass Valley mit IP-Kamera LDX 100

Grass Valley stellt mit der LDX 100 die nächste Generation von Live-Broadcast-Kameras vor — mit Dreifach-Zeitlupe in UHD, neuem 2/3-Zoll-Sensor, IP- und HDR-Funktionalität.

Marco Lopez, Senior Vice President für Live-Produktion bei Grass Valley, sagt: »Heute müssen Live-Produktions-Workflows — insbesondere im Sport — intelligenter und flexibler denn je sein und Hürden für Kreativität und Zusammenarbeit beseitigen. Unsere Kunden sagen uns auch, dass sie die besten kreativen Mitarbeiter haben, wo auch immer auf der Welt sie sich befinden mögen.« Auf diese Anforderungen reagiere man nun mit der LDX 100. Die neue Kamera biete volle IP-Funktionalität und könne sogar ohne Basisstationen genutzt werden.







Die von Grund auf mit nativer IP-Funktionalität ausgestattete LDX 100 liefert Signale direkt in ein Netzwerk und ermöglicht so einen bequemen Zugriff auf diese Signale, wo immer sie benötigt werden.

Weil die Kamera dank 3-facher Aufzeichnungsgeschwindigkeit in UHD enorme Datenmengen verarbeiten muss, entwickelte Grass Valley einen völlig neuen Sensor, den der Hersteller Titan nennt. Drei dieser 2/3-Zoll-Sensoren werden in der LDX 100 verwendet. Speziell für die Anforderungen von Live-Sportproduktionen, findet Grass Valley unverändert die Bauweise mit 2/3-Zoll-Sensoren auf einem Prisma hinter einem B4-Mount, als optimale Lösung im Kamerabau. Große Flexibilität und eine Vielzahl von Objektiven, stehen hierbei problemlos zur Verfügung. Der benötigte Zoombereich und die hohe Schärfentiefe, die im Sport unabdingbar bleiben, sind hier gewährleistet — und die Objektive sind in großer Zahl im Markt verfügbar. Die LDX 100 ermöglicht es Produktionsteams weltweit, weiterhin atemberaubende Bilder in nativem UHD zu drehen, findet Grass Valley.

Neben der UHD-Highspeed-Aufzeichnung hebt Grass Valley die HDR/WCG-Aufzeichnung der Kamera hervor. Eine Besonderheit dazu, die derzeit nur Grass Valley bieten kann: Neben HLG– und PQ-Aufzeichnung, kann die LDX 100 auch in S-Log arbeiten. Die Kamera deckt somit alle aktuell gängigen HDR-Aufzeichnungsspielarten ab.

Ein weiteres Plus der Kamera: Flexible Software-Optionen: Der Funktionsumfang der Kamera kann — vorübergehend oder dauerhaft — in vielen Bereichen direkt von den Kunden freigeschaltet und genutzt werden. Die Kunden können bei der LDX 100 umfangreiche Upgrade-Möglichkeiten nutzen und nur dann für Funktionen bezahlen, wenn sie auch tatsächlich benötigt werden.

Die Kamera ist letztlich ein eigenständiges IP-Gerät, das mit bis zu 100 Gbit/s direkt an ein Netzwerk angeschlossen werden kann. Enfache Verbindung und Erkennung von Audio, Video und Steuerung, sowie ein überlegenes PTP-Timing unter Verwendung offener SMPTE-IP-Standards stehen hier bereit. Die Implementierung der Protokolle NMOS IS-04 und IS-05 bedeutet, dass die Kamera für ein Netzwerksteuerungssystem wie GV Orbit von Grass Valley sofort identifizierbar ist.

Die Kamera kann dadurch auch ohne eine klassische Basisstation eingesetzt werden, dadurch können im Ü-Wagen letztlich mehrere Racks frei bleiben, die dafür bei einem normalen Setup notwendig wären. Das vereinfacht die mobile Produktionen erheblich. Letztlich reicht auch ein einfacher IP-Switch, um eine LDX 100 in eine klassische Ü-Wagenstruktur einzubinden.

Darüber hinaus erfüllt die LDX 100 vollständig die Anforderungen einer Live-Event-Produktion. Ihr ergonomisches Design unterstützt beim Heben und Tragen, sie ist mechanisch robust und durchdacht ausgeführt, so der Hersteller. Weiter könne man mit einem Blick den aktuellen Status ablesen — und für die »Champagnerdusche« mancher Sport-Events sei man bei der LDX 100 dank Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub ebenfalls gefeit.