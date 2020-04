DJI Mavic Air 2 ist eine Faltdrohne mit Zeitlupen- und 8K-Hyperlapse-Funktionalität. Ein größerer 1/2-Zoll-Kamerasensor ermöglicht hochauflösende Foto- und Videoaufnahmen.

Die Mavic Air 2 ist die erste Drohne der Mavic Serie, die 4K Videoaufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde und 120 Mbps ermöglicht. Darüber hinaus kann sie Inhalte als HDR Video (max. 4K bei 30 Bildern) in 4-facher Zeitlupe in 1080p mit 120 Bildern pro Sekunde oder in 8-facher Zeitlupe in 1080p mit 240 Bildern pro Sekunde aufzuzeichnen. Der Pilot kann Bilder mit 12 Megapixeln aufnehmen oder die neue hochauflösende 48 Megapixelfunktion auswählen. Ein motorisierter, auf drei Achsen stabilisierter Gimbal gleicht Verwacklungen der Kamera aus.

Die Mavic Air 2 macht sich die Vorteile des großen Quad-Bayer-1/2″-Sensors in jeder Hinsicht zunutze, betont DJI. Sie bietet eine ganze Reihe von Bildaufnahmemodi. Die neue SmartPhoto-Funktion nimmt Fotos mit 12 Megapixel auf:

HDR-Fotos : Die Mavic Air 2 nimmt automatisch sieben verschiedene Belichtungen desselben Motivs auf und fügt sie zu einem hochdynamischen Bild zusammen.

: Die Mavic Air 2 nimmt automatisch sieben verschiedene Belichtungen desselben Motivs auf und fügt sie zu einem hochdynamischen Bild zusammen. HyperLight : HyperLight wurde für Aufnahmen bei schwachen Lichtverhältnissen entwickelt. Dabei werden mehrere Fotos aufgenommen und dann zusammengefügt, um ein klares Bild mit geringerem Rauschen zu erhalten, als das im Normalfall bei einer Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen üblich ist.

: HyperLight wurde für Aufnahmen bei schwachen Lichtverhältnissen entwickelt. Dabei werden mehrere Fotos aufgenommen und dann zusammengefügt, um ein klares Bild mit geringerem Rauschen zu erhalten, als das im Normalfall bei einer Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen üblich ist. Szenenerkennung: Wenn man in diesem Modus fotografiert, unterscheidet die Mavic Air 2 zwischen insgesamt fünf Kategorien: Sonnenuntergänge, Himmel, Gras, Schnee und Bäume und optimiert diese Aufnahmen, so der Hersteller.

Flugleistung

Obwohl sie mit 570 g nur so viel wie eine kleine Wasserflasche wiegt, verfügt die Mavic Air 2 über neue Motoren, neue elektronische Drehzahlregler (ESCs), verbesserte Akkutechnologie und ein aerodynamisches Design, das in Kombination eine maximale Flugzeit von bis zu 34 Minuten ermöglicht. Die proprietäre Übertragungstechnologie OcuSync 2.0 von DJI wurde überarbeitet und ermöglicht nun eine sehr zuverlässige und stabile HD-Videoübertragung von der Drohne bis zu maximal 10 km (ohne Hindernisse und Störungen). OcuSync 2.0 unterstützt sowohl das 2,4-GHz- als auch das 5,8-GHz-Frequenzband und verwendet eine automatische Umschaltfunktion, um je nach Signalstärke zwischen den beiden Frequenzbändern zu wechseln, während die Anti-Interferenz-Technologie störende Signale abblockt, um eine einwandfreie Videoübertragung zu gewährleisten.

Drohnensicherheit

DJI betont, dass die Mavic Air 2 mit noch nie dagewesenen Sicherheitsfunktionen ausgestattet sei: Hindernissensoren zur Kollisionsvermeidung, die Geofencing-Technologie GEO und ein Advanced Pilot Assistance System (APAS, fortschrittliches Assistenzsystem für Piloten) 3.0, sollen die Sicherheit optimieren.

Intelligente Funktionen

Die Mavic Air 2 bietet intelligente Funktionen, darunter FocusTrack. Diese Tracking-Funktion aller DJI-Drohnen verfügt über drei verschiedene Aufnahmemodi:

ActiveTrack 3.0 : Die dritte Version der ActiveTrack-Funktion verwendet modernste Kartierungstechnologie und neue Flugrouten-Algorithmen, die eine verbesserte Zielobjektverfolgung und Kollisionsvermeidung bieten und es ermöglichen, ein Zielmotiv schnell wieder zu erfassen, wenn es vorübergehend von einem Objekt verdeckt wird.

: Die dritte Version der ActiveTrack-Funktion verwendet modernste Kartierungstechnologie und neue Flugrouten-Algorithmen, die eine verbesserte Zielobjektverfolgung und Kollisionsvermeidung bieten und es ermöglichen, ein Zielmotiv schnell wieder zu erfassen, wenn es vorübergehend von einem Objekt verdeckt wird. Point of Interest 3.0 : Legt eine automatische Flugroute um ein bestimmtes Zielmotiv fest. Die aktualisierte Version präsentiert sich mit einer verbesserten Oberflächenerkennung, um Zielobjekte besser dynamisch verfolgen zu können.

: Legt eine automatische Flugroute um ein bestimmtes Zielmotiv fest. Die aktualisierte Version präsentiert sich mit einer verbesserten Oberflächenerkennung, um Zielobjekte besser dynamisch verfolgen zu können. Spotlight 2.0: Spotlight, das in professionellen Drohnen von DJI zu finden ist, fixiert ein Zielmotiv im Bild, während der Benutzer die Bewegung der Drohne frei steuern kann.

Die Hyperlapse-Funktion ermöglicht den visuellen Reiz eines Zeitraffers, jedoch mit dem zusätzlichen Effekt, dass sich die Drohne physisch bewegt. Hyperlapse lässt sich mit einer maximalen Auflösung von 8K aufnehmen.

App und Zubehör

Die aktualisierte Version der DJI Fly App bietet erweiterte Funktionen für die Mavic Air 2. Für die Mavic Air 2 gibt es außerdem eine Menge nützliches Zubehör, wie eine Umhängetasche, ND Filter-Sets, Propellerschützer, einen Schutzkoffer, einen Tablet-Halter für die Fernsteuerung und eine Monitorblende.

Preise und Verfügbarkeit

Die Covid-19-Pandemie hat den weltweiten Versand und die Logistik für viele Produkte erschwert. Infolgedessen ist die Mavic Air 2 seit dem 28. April nur in China erhältlich, kann aber in Europa ab diesem Tag vorbestellt werden. Ziel ist eine Auslieferung in Westeuropa ab Mitte Mai. Die Mavic Air 2 wird in zwei Varianten erhältlich sein: als Standardpaket mit der Mavic Air 2, einem Akku, einer Fernsteuerung sowie allen erforderlichen Kabeln zum Preis von 849 Euro und als »Fly More Combo«-Paket mit sämtlichen Komponenten der Standardversion plus einer Umhängetasche, ND-Filtern, einer Ladestation und drei Akkus zum Preis von 1.049 Euro.