Neue Panasonic 4K/60P PTZ-Kamera

Panasonic präsentiert die 4K/60P PTZ-Kamera AW-UE100, die NDI und SRT mit hoher Bandbreite unterstützt. Sie soll sich besonders für hochwertige Live-Remote- und Studioaufnahmen, aber auch für den Einsatz bei Firmen- und Sportveranstaltungen eignen.

Die neue integrierte PTZ-Kamera AW-UE100 von Panasonic unterstützt eine Vielzahl von IP-Übertragungsprotokollen, einschließlich NDI mit hoher Bandbreite, NDI|HX und SRT (Secure Reliable Transport). Neben einem neu entwickelten Direktantriebsmotor für reibungslose Schwenk- und Neigebewegungen zeichnet sich die neue Kamera durch Flexibilität bei der Installation, geringes Rauschen und ihre hohe Auflösung aus, betont Panasonic.







Die Kamera ist mit einem 1/2,5-Zoll 4K-MOS-Sensor bestückt. Sie gibt UHD 4K/60p-Videos über eine Vielzahl von Schnittstellen aus, einschließlich 12G SDI, 3G SDI, HDMI und IP. Aus der Sicht von Panasonic eignet sie sich besonders für Aufnahmen in engen Räumen, aber auch für den Einsatz in großen Veranstaltungsstätten. Durch ihr Weitwinkelobjektiv mit einem horizontalen Blickwinkel von 74,1 Grad könne sie auch bei begrenzten Installationsmöglichkeiten viel Bildinhalt erfassen. Für eine hohe Bildqualität bei langen Brennweiten sorge wiederum ein 24-facher optischer Zoom, so dass auch Aufnahmen in großen Innenräumen möglich seien.

Um Live-Videoübertragungen mit geringer Latenz zu ermöglichen, unterstützt die AW-UE100 NDI. Das ermöglicht die Übertragung von 4K/60p-Videos mit Geschwindigkeiten von ca. 250 Mbps und von Full-HD-Videos mit ca. 100 Mbps über ein einziges LAN-Kabel. Darüber unterstützt die Kamera auch NDI|HX und somit auch Videoübertragungen mit niedrigen Bitraten. SRT (Secure Reliable Transport) sorgt selbst in instabilen Netzwerkumgebungen für die stabile Übertragung von Video in hoher Qualität. Dank einer RTMP/RTMPS-Funktion ist zudem das direkte Streaming über ein einziges Kabel an Live-Übertragungsdienste wie YouTube Live und Facebook Live möglich.

Der FreeD-Ausgang der AW-UE100 erlaubt die Verbindung mit AR/VR-Systemen und den Einsatz von Kamera-Tracking-Informationen (Schwenken/Neigen/Zoomen/Fokus/Blende). Der Direktantrieb mit Rollkompensation erhöht die Laufruhe bei Schwenk-/Neigevorgängen.

Der Schwenkbereich der Kamera beträgt ±175°, der Neigebereich -30° bis 210°. Weitere Hauptmerkmale sind ein ND-Filter mit vier Positionen (Clear, ¼, 1/16, 1/64), ein Nachtmodus für Infrarotaufnahmen sowie PoE++ (Power-over-Ethernet++) Stromversorgung Support.

Die AW-UE100 soll ab dem dritten Quartal 2020 erhältlich sein, einen Preis nennt Panasonic noch nicht.