Marshall: Neue NDI-PTZ-Kamera

Marshall stellt ein neues Topmodell seiner NDI-PTZ-Kameras vor: mit zwei SDI-Schnittstellen und mehr Codecs.

Als Kamera mit hoher Bandbreite, einer Vielzahl von Ausgangsoptionen und mit niedriger Latenzzeit ist die neue CV730-BHN aus Sicht von Marshall ideal für Broadcast-Anwendungen geeignet. Noch nennt der Hersteller keinen Preis, aber zur Orientierung: Das bisherige Topmodell dieser Gerätekategorie von Marshall, die CV730-NDI, kostet rund 4.500 Euro (Netto-Listenpreis).

Die neue CV730-BHN ähnelt der CV730-NDI in sehr vielen Aspekten, verfügt aber unter anderem über zwei SDI-Ausgänge mit genlockbaren 12G- und 3G-SDI, sowie über einen HDMI-Ausgang, auch USB3.0 bietet Marshall optional an. Die CV730-BHN verfügt außerdem über die schnelle, verlustfreie NDI-Streaming-Fähigkeit mit hoher Bandbreite (Full-NDI) und bietet gleichzeitig auch den neu veröffentlichten Codec NDI-HX3 an, der eine ähnlich niedrige Latenz und hohe Videoqualität in einer Netzwerkinfrastruktur bei etwas geringerer Bandbreite bietet.

Der Marshall CV730-BHN enthält also sowohl das sehr hochwertige High Bandwidth NDI FPGA und bietet gleichzeitig auch die Vorteile von NDI-HX3 und Standard IP (HEVC) Streams.

NDI mit hoher Bandbreite erfordert eine höhere Netzwerkbandbreite, liefert aber im Gegenzug auch eine extrem niedrige Latenzzeit, die der Geschwindigkeit von herkömmlichem SDI nahe kommt. Es steht hohe Bildqualität und verlustfreie Videoleistung zur Verfügung. Das neue NDI-HX3 erfordert hingegen nur eine etwas höhere Bandbreite als das bisherige NDI-HX, aber viel weniger als bei High Bandwidth NDI erforderlich. NDI-HX3 bietet aber eine ähnlich niedrige Latenz wie High Bandwidth NDI mit weniger als 100 ms End-to-End und einer Videoqualität, die der Premium High Bandwidth NDI Qualität nahe kommt. NDI-HX3 ist somit ein großer Schritt nach vorne für NDI-HX, während es die Bandbreitenanforderungen von Full-NDI reduziert und ähnliche Geschwindigkeiten und Videoqualität liefert, erläutert Marshall.

Die CV730-BHN verfügt über einen 1/1,8-Zoll-4K-Sensor von Sony mit 9 Millionen quadratischen Pixeln. Vor dem Sensor ist ein 30fach-Zoomobjektiv (Brennweite: 6,5 bis 202 mm) eingebaut.

Auflösung und Bildraten:

3.840 x 2.160p (60 / 59.94 / 50 / 29.97 /25 fps)

1.920 x 1.080p (60 / 59.94 / 50 / 29.97 /25 fps)

1.280 x 720p (60 / 59.94 / 50 / 29.97 /25 fps)

Das Gerät verfügt über zahlreiche integrierte Funktionen und eignet sich für eine Vielzahl von Broadcast- und Pro-AV-Anwendungen, etwa das Streaming mit geringer Latenz in Netzwerken mit unterschiedlichen Bandbreiten. Ebenfalls enthalten ist PoE++ für die Einrichtung von Video, Audio, Steuerung, Strom und Tally mit nur einem Kabel zur Kamera.

Die CV-730-BHN ist in Weiß und Schwarz erhältlich, sie soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Marshall bietet passend zu dieser Kamera auch mehrere Netgear-Switches der M4250-Serie mit integrierter NDI-Konfiguration an, die für eine einfache Einrichtung mit Marshall-NDI-Kameras vorbereitet sind.

In Deutschland vertreiben Mediatec und andere Händler die Kameras von Marshall, deutsche Distributoren sind Vision2See und NMAV.