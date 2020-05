Adobe und Editshare: Remote Production und Group Editing

Ein aktualisiertes Flow-Panel für Premiere Pro und EFS-Unterstützung fürs Project-Locking in Premiere-Pro-Projekten ermöglichen Adobe-Anwendern Workflows für Remote-Bearbeitung und Collaboration – vor Ort, in einer hybriden Umgebung oder in der Cloud.

Das neue Flow-Bedienfeld für Adobe Premiere Pro hebt Content-Management-, Proxy- und Remote-Editing- sowie Abstimmungs- und Freigabe-Workflows für Redakteure auf eine neue Stufe, so Editshare. Die offene Speicherlösung EFS verbessert demnach die kollaborative Bearbeitung mit voller Unterstützung für Project-Locking für Produktionen in Premiere Pro.

Mit den neuen Funktionen kann Premiere Pro jetzt Projekte mit einer außerordentlichen Anzahl von Assets ohne Leistungseinbußen bewältigen. Die gemeinsame Nutzung und Organisation dieser Assets sei einfacher als zuvor, betont Editshare.

»Der Aufbau kollaborativer digitaler Video-Workflows für unsere Kunden ist weiterhin eine der grundlegenden Triebfedern für unsere Flow- und EFS-Partnerentwicklungen«, kommentiert Sunil Mudholkar, Vice President of Product Management, EditShare. »… Das Flow Panel für Premiere Pro und die EFS-Unterstützung für Produktionen ermöglicht es Anwendern, tief in den On-Premise-, Cloud- oder Archivspeicher einzutauchen, um alle wichtigen Inhalte zu finden und mit Kollegen überall auf der Welt zusammenzuarbeiten, ohne jemals die Benutzeroberfläche von Adobe Premiere Pro verlassen zu müssen.«

»Redakteure und Kreativteams wollen sich darauf konzentrieren, Geschichten zu erzählen, ohne über Workflow-Probleme nachzudenken«, so Sue Skidmore, Leiterin der Abteilung Partner Relations bei Adobe Video. »Die Zusammenarbeit zwischen Adobe und EditShare hilft unseren Anwendern – von einzelnen Kreativen bis hin zu großen Teams … egal ob sie sich vor Ort, in einer hybriden Umgebung oder in der Cloud befinden.«

Flow wurde entwickelt, um das Storytelling zu vereinfachen, und bietet umfassende Werkzeuge zur Orchestrierung von Assets und Workflows in abgestuften On-Premise-, Nearline- und Cloud-Speicherumgebungen. Als sichere Plattform für Remote- und kollaborative Produktionen bietet Flow einen fortschrittlichen Proxy-basierten Workflow mit Unterstützung für über 500 Codecs. Das erweiterte Premiere Pro-Panel verbindet einzelne Editoren und Produktionsteams direkt mit dem Media Asset Management von Flow und dessen Toolset – und das über Städte, Länder und Kontinente hinweg.

Der skalierbare EFS-Speicher ermöglicht es Medienunternehmen, umfangreiche kollaborative Workflows vor Ort, in der Cloud oder in hybriden Installationen zu erstellen. Dadurch wird das kreative Personal von der zugrunde liegenden technischen Komplexität abgeschirmt, während Administratoren und Techniker auf umfassende Speicherverwaltungstools zugreifen können. Für Adobe-Redakteure ist EFS ein schneller und flexibler kollaborativer Speicher mit Unterstützung für Produktionen in Premiere Pro, der eine erstklassige Projektfreigabe ermöglicht.

Mudholkar resümiert: »Kreative müssen sich nicht mit dem Erlernen einer kompletten Medienverwaltungsplattform überfordert fühlen: Das Flow-Panel passt direkt in Premiere Pro und bietet eine außergewöhnliche Workflow-Effizienz, während EFS die zugrunde liegenden Transaktionen unterstützt, die für die Sicherheit der Medien und die Organisation der Projekte sorgen.«

Spezielles EditShare-Bundle für Adobe-Workflows

Für eine begrenzte Zeit bietet EditShare ein spezielles Adobe-Workflow-Bundle an, das die Medienverwaltung Flow, die offene Speicherlösung EFS und das Helmut-Arbeitsgruppen-Management-Tools umfasst.