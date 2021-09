Broadcast Management Group: Odin für Remote-Produktionen

BMG nutzt Odin von RTS, um entfernte Standorte per Intercom zu verbinden.

Die Broadcast Management Group (BMG) hat Niederlassungen in fünf US-amerikanischen Großstädten und führt auch zahlreiche Remote-Productions durch. Dabei nutzt das Unternehmen die digitale Intercom-Matrix Odin als Kommunikations-Backbone und nutzt die Voice-over-Network-Lösung RVoN von RTS — bei voller Software-Kontrolle und cloud-basierter Redundanz und Sicherung.

Bei den Remote-Productions (kurz: Remi) von BMG ist die Support-Crew komplett miteinander vernetzt und kann jeweils aus der Ferne arbeiten. Das senkt einerseits die Kosten und versetzte das Unternehmen in die Lage, auch unter den Covid19-Beschränkungen zu arbeiten, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

»Ursprünglich wurde Remi in erster Linie als innovative Kostensenkungstechnik für große Sender betrachtet«, erklärt BMG-CEO Todd Mason, der auch als TV-Regisseur arbeitet. »Die Idee war, die Möglichkeiten der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und -vernetzung zu nutzen, um die enormen Kosten von Live-Großveranstaltungen zu senken. Aber Covid zwang die gesamte Broadcast-Welt, Remi-ähnliche Techniken zu übernehmen, um überhaupt auf Sendung bleiben zu können.«

Für BMG ist die Odin-Infrastruktur von RTS ein Schlüsselelement in puncto Intercom für den Remi-Erfolg. Die VoIP-Fähigkeit von Odin sorgt dafür, dass alle Beteiligten in Echtzeit miteinander verbunden sind, da sowohl die Schauspieler als auch das Produktionsteam an entfernten Standorten arbeiten können. Dies bedeutet auch, dass Produktionseinrichtungen umgestaltet und rationalisiert werden können, während deren Möglichkeiten erweitert werden.

BMG verfügt über zwei spezielle Remi-Produktionsanlagen. Die eine ist eine kundeneigene, aber von BMG verwaltete Anlage in Chicago, die andere ist der neue Remi Broadcast Hub von BMG in Las Vegas. Der Standort in Chicago, der für 35 bis 40 Mitarbeiter ausgelegt ist, ist jetzt voll funktionsfähig — aber nur sechs Mitarbeiter sind derzeit tatsächlich im Gebäude, der Rest arbeitet per Fernzugriff.

Die BMG-Niederlassung in Las Vegas ist das erste Sendezentrum, das von Grund auf für die Remi-Produktion konzipiert wurde. Es wurde am 8. 3. 2021 eröffnet und produziert ständig Remi-Produktionen in den Bereichen Unterhaltung, Sport, Nachrichten und Events. Vor kurzem produzierte BMG dort etwa die 48. Daytime Emmy Awards. Damit wurde sie die erste große Preisverleihungsshow, die in einer 100% virtuellen Umgebung mit Remi-Workflow produziert wurde.

Senior Audio Engineer John Steigerwald von BMG, der Audiokommunikationssysteme plant, sieht dies als normale Entwicklung. »Die Remi-Produktion war eigentlich schon ein funktionierendes Konzept. Covid zwang nur alle, es etwas früher zu übernehmen«, bemerkt er. »Die Verwendung von RTS Odin als Kernelement unserer Kommunikationssysteme spielte eine Schlüsselrolle darin, dass wir diesen Wechsel vollziehen konnten.«

Steigerwald schätzt die bis zu 128 Kanäle von Odin, die damit in einem 1-HE-Rack zur Verfügung stehen, und dass man bei Bedarf auch mehrere Einheiten miteinander verbinden kann. »Dank der Omneo-Fähigkeit kann ich Odin in jedem Dante-Netzwerk verwenden, ohne Karten hinzufügen oder Adapter bauen zu müssen. RTS war schon immer zuverlässig — sozusagen die Mil-Spec der professionellen Intercom-Systeme. Aber jetzt ist alles software-basiert, so dass ich dem System nur noch sagen muss, was ich neu definieren möchte. Und das alles geschieht immer noch mit der AZ-Edit-Software, so dass es für unsere Mitarbeiter fast keine Lernkurve mehr gibt. Es ist erstaunlich.«

Für Todd Mason sind die Vorteile der Lösungen von RTS Intercom in einer Remi-Umgebung im wahrsten Sinne des Wortes spürbar. »Ich habe eine schöne Regieanlage in meinem Haus in Washington. Es umfasst mein Rundown-System, meine Remote-Feeds, mein Multiview vom Mischer, Programmrücklauf und Redundanz. Wichtig ist mir, dass ich ein RVoN-Tastenfeld habe, damit jeder meine Ansagen hören kann.«