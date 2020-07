Canon R5, R6: 8K- und 4K-Knaller, neue Objektive

Neue Kameras

Mit der EOS R5 und der EOS R6 stellt Canon zwei spiegellose Vollformatkameras vor, die das EOS R System mit dem RF-Bajonett ergänzen:

Die EOS R5 liefert Fotos mit 45 Megapixeln bei bis zu 20 Bildern pro Sekunde.

Sie ist die erste spiegellose Vollformatkamera, die 8K-Raw-Videos mit bis zu 29,97 fps und in 4K mit bis zu 120p intern aufzeichnen kann.

Die günstigere EOS R6 richtet sich aus Sicht von Canon stärker an engagierte Fotografen, die auf eine hochwertige, spiegellose Kamera umsteigen wollen und dabei auch nach mehr Möglichkeiten suchen. Sie bietet 20,1-Megapixel-Fotos mit bis zu 20 Bildern pro Sekunde, 4K-Videos mit bis zu 60p und Full HD mit bis zu 120p.







Die Canon CMOS-Sensortechnologie der nächsten Generation, in Kombination mit den leistungsstarken RF-Objektiven, ermögliche ein ganz neues Niveau an Detailvielfalt, so Canon. Die EOS R5 und EOS R6 machen mit dem elektronischen Verschluss vollkommen geräuschlos bis zu 20 Bilder pro Sekunde – bei voller Belichtungsautomatik (AE) und Autofokusnachführung (AF). Bei Bedarf steht auch ein mechanischer und elektronischer Verschluss auf den 1. Verschlussvorhang zur Verfügung, der Reihenaufnahmen mit bis zu 12 Bildern pro Sekunde1 ermöglicht.

Zum ersten Mal gibt es in der EOS-Serie von Canon mit der EOS R5 und EOS R6 eine kamerainterne 5-Achsen-Bildstabilisierung (In-Body Image Stabilisation – IBIS), die laut Hersteller im Zusammenspiel mit allen kompatiblen Objektivtypen enorme Vorteile bietet. Aber insbesondere im Zusammenspiel mit RF-Objektiven zeigt IBIS seine Stärken: Der optische Stabilizer des Objektivs und der sensorbasierte IS der Kamera arbeiten laut Canon sehr gut zusammen und korrigieren so horizontale oder vertikale Verschiebung, Rollen, Gieren und Kippen.

Der große Durchmesser des RF-Bajonetts stellt sicher, dass das Licht den gesamten Sensor bis in die Ecken erreicht – natürlich auch bei den Sensorbewegungen für die kamerainterne Bildstabilisierung. Der Durchmesser von 54 mm ermöglicht die Konstruktion von RF Objektiven mit größerem Bildkreis. Dadurch wird ein größerer Wirkungsbereich des kamerainternen IS erzielt. Das bedeutet, dass auch einige RF Objektive ohne optischen IS von einer guten Bildstabilisierung profitieren können.

Auch Benutzer von EF Objektiven werden eine verbesserte IS-Leistung erreichen, da die kamerainterne Bildstabilisierung auch mit dem optischen IS von EF Objektiven arbeitet. Aber auch EF Objektive ohne optischen IS profitieren von der 5-Achsen-Stabilisierung der neuen Kameras.

Der Bildprozessor Digic X ist das Herzstück der R5 und R6. Er basiert auf der gleichen Technologie, wie sie im High-End-Modell EOS 1D X Mark III verwendet wird. Sie unterstützt die Autofokustechnologie Dual Pixel CMOS AF II einer Schärfenautomatik der nächsten Generation. Der hochpräzise AF arbeitet selbst bei wenig Licht oder in kontrastarmen Szenen besonders effektiv, betont Canon und ergänzt, dass das iTR AF X AF-System unter Verwendung einer Deep-Learning-Technologie programmiert wurde. Die Gesichts-/Augenerkennung halte deshalb Motive auch dann scharf im Fokus, wenn sie sich unvorhersehbar bewegen oder wenn mit geringer Schärfentiefe gearbeitet wird.

Auch die fortschrittliche Motivverfolgung wurde durch die Deep-Learning-Algorithmen optimiert und führt den Fokus auf Gesichter und Augen des Motivs nach. Das schließt jetzt auch Katzen, Hunde und Vögel ein — bei Foto- und Videoaufnahmen gleichermaßen. Canon fasst zusammen: EOS R5 und EOS R6 bieten unabhängig von Größe, Körperhaltung, Ausrichtung oder Gesichtsausrichtung des Motivs eine präzise Fokussierung und Nachführung. Selbst Motive, deren Bewegungen vollkommen unvorhersehbar sind, werden zuverlässig verfolgt.

Dank integriertem Bluetooth und WLAN lassen sich EOS R5 (5 GHz und 2,4 GHz WLAN8) und EOS R6 (2,4 GHz WLAN8) einfach mit einem Smartphone und auch mit Netzwerken verbinden, die eine schnelle Datenrate und die FTP/FTPS-Übertragung ermöglichen. Diese Funktionalität ermöglicht zudem die Fernsteuerung der Kameras mit der Canon Camera Connect App oder mit dem EOS Utility, wenn die Kamera über WLAN oder Hochgeschwindigkeits-USB C 3.1 Gen 2 mit einem PC oder Mac verbunden ist.

