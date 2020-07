Cloud Editing mit Blackbird

Diverse Produktionsfirmen nutzen die Cloud-Editing-Plattform Blackbird, wenn es um schnelles Editing geht. Kunden, die davon profitieren, sind unter anderem Riot Games, Deltatre und Venn.

Die Cloud-Editing-Plattform Blackbird ist für die Nutzung über einen Browser entwickelt und unterstützt daher insbesondere Remote-Produktionen. Die Lösung ist laut Anbieter schnell, skalierbar und bietet eine Fülle von Bearbeitungsfunktionen, vor allem aber framegenaues, kollaboratives Editing in der Cloud. Die Software ist über jeden Browser zugänglich und benötigt nur eine begrenzte Bandbreite zur Nutzung, sagt der Hersteller.

Damit Editoren Blackbird auch dann nutzen können, wenn sie nicht direkt an einer superschnellen Glasfaserverbindung hängen, sondern mit einer sehr viel schlechteren Leitung vorlieb nehmen müssen, hat der britische Hersteller einen eigenen Codec entwickelt, der speziell für das Cloud-Editing optimiert wurde. Dank dieses Codecs sei es möglich, in kürzester Zeit eine hochwertige Proxy-Version des Videomaterials zu erstellen, erklärt der Anbieter.

Die Cutter können sich via Browser einloggen, sofort anfangen zu schneiden und dabei auch auf das anwachsende File eines Livestreams zugreifen. Blackbird soll sich insbesondere für Highlight-Schnitte und Zusammenfassungen eignen. Eine 2-MB/s-Leitung reiche aus, um in der Cloud zu schneiden. Bis zu 12 Video- und 36 Audiospuren seien möglich, sogar eine Farbkorrektur des Materials ist vorgesehen, und diverse Audio-Tools stehen ebenfalls zur Verfügung.

Vor allem aber biete Blackbird die Möglichkeit, kollaborativ an einem Projekt in der Cloud zu arbeiten, betont der Hersteller. Sport, News und eSports sind Bereiche, die sich aus Herstellersicht besonders gut für den Einsatz von Blackbird eignen.

Eine schnelle Ausgabe des fertigen Materials hat der Hersteller ebenfalls im Blick, etwa auch über Social-Media-Kanäle – bei Bedarf auch in unterschiedlichen Seitenverhältnissen wie Hochkant oder Quadrat.

Blackbird ist unbegrenzt skalierbar und bietet erhebliche Produktivitäts- und Effizienzvorteile für alle Unternehmen, die mit Video arbeiten, sagt der Anbieter. Die Software-Plattform könne On-Premise oder als Teil eines hybriden Workflows eingesetzt werden. Blackbird lasse sich auch in jede der großen Public Clouds integrieren, etwa Amazon Web Services, Microsoft Azure oder Google Cloud.







Anwendungsbeispiele

Riot ist Games-Entwickler und sehr erfolgreich im E-Sport-Bereich aktiv. Zum Spiele-Portfolio von Riot gehört League of Legends, das meistgespielte PC-Spiel der Welt mit monatlich über 80 Millionen Spielern. Das Videoproduktionsteam von Riot nutzt Blackbird remote, um Videoinhalte seiner angesagten und live-übertragenen E-Sport-Events und -veranstaltungen framegenau zu bearbeiten. Nach der Erstellung müssen die Inhalte ultraschnell auf den sozialen Kanälen von Riot, darunter Twitter, Facebook, YouTube und Twitch, veröffentlicht werden. Millionen von Fans auf der ganzen Welt können damit dann die Spiele-Highlights in Broadcast-Qualität sofort ansehen.

Ein weiterer Nutzer von Blackbird ist Venn – ein TV-Netzwerk für die Streaming-Generation, das sich an ein Publikum aus den Bereichen Gaming, Popkultur und E-Sport richtet. Auch das Produktionsteam von Venn setzt auf Blackbird, um remote und framegenau eine Vielzahl von Videoinhalten schnell zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Venn soll diesen Sommer starten.

Deltatre wählte Blackbird für die Live-Bearbeitung von Highlights der European Golf Tour. Satellitensignale von den Golfplätzen werden dabei an die Betriebszentrale von Deltatre in London gesendet. Die Redakteure loggen sich über einen beliebigen Browser in Blackbird ein und können die Streams Sekunden nach der Live-Übertragung bearbeiten. Kurze Clips mit den besten Aktionen können so schnell produziert werden, ebenso wie Multi-Clip-Schnitte, Zusammenfassungen und Highlight-Schnitte — mit Sponsoren-Branding und anderen kommerziellen Elementen, die einfach hinzugefügt werden können.