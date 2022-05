Qvest: cloud-natives Editing für Profis

Qvest bietet eine neue Remote-Editing-Lösung: optimiert für Broadcaster, Verlage, Netzwerkagenturen und Postproduction-Spezialisten.

Effiziente Abläufe, sofortiger Zugriff auf Workstations und Videoinhalte über individuelle Dashboards und grenzenlose Zusammenarbeit in der Cloud: Diese Eigenschaften zeichnen laut Qvest die Integrationsplattform Qibb von Techtriq aus — optimiert für professionelle Medien-Workflows in der Cloud.

Mit der cloud-nativen Editing-Lösung von Qvest können Medienschaffende laut Hersteller besonders intuitiv und effizient Videodateien bearbeiten und sind dabei dank der Cloud-Technologie vollkommen flexibel bei der Wahl des Arbeitsortes. Die Cloud-Management-Plattform ist dabei so leistungsstark wie von On-Premise-Workflows gewohnt und auf maximale Flexibilität ausgelegt. Die rein digitale Arbeitsumgebung lässt sich von einem zu einer theoretisch unbegrenzten Anzahl von Arbeitsplätzen und zurück in kürzester Zeit skalieren. In der komplett web-basierten Lösung von Qvest sind vollumfängliche Projekt- und Kostenmanagement-Funktionen ebenso enthalten wie relevante Applikationen von Adobe.

Das Cloud-System ist dank PC-over-IP-Protokoll für Bewegtbild-Experten auch am heimischen Bildschirm intuitiv bedienbar. Beispielsweise können bis zu drei UHD-Monitore je Arbeitsplatz verwendet werden, bei konstant hoher Performance der Workflow-Umgebung. Je nach Anforderung ist mit der Cloud-Architektur frame-genaues Video-Editing in Echtzeit bis zu einer Auflösung von 4K möglich — per Knopfdruck skalierbar je nach Bedarf und Auslastung. Durch permanente Cloud-Backups kann jeglicher Datenverlust vermieden werden.

Die Plattform ermöglicht laut Qvest das reibungslose Zusammenspiel und die kontinuierliche Integration von Third-Party-Applikationen wie Adobe Premiere Pro, LucidLink, Helmut4, Teradici und Leostream. Für eine optimale Kontrolle der Ressourcen in der Cloud lassen sich über ein Dashboard Daten visualisieren, um budgetrelevante Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf zu handeln. Qvest ist zertifizierter Adobe Servicepartner für Video und Audio und nutzt Amazon Web Services für die Cloud-Infrastruktur.

Als Basis des Cloud-Editing von Qvest dient die Integrationsplattform Qibb. Die End-to-End-Medienlösung verbindet Dienste mit einem Low-Code-Workflow-Editor, Dashboard-System und Sicherheits-Tools. Qibb bietet dabei maximale Flexibilität, Herstellerunabhängigkeit und Kontrolle der modularen Mediensysteme. Die Bibliothek mit vorintegrierten Applikationen und Workflows ermöglicht schnelle Integrationen und einfache Wartung im Betrieb für professionelle Anwendungsfälle wie Editing, Archivierung oder Playout.