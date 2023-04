CuttingRoom: Cloud Editing Plattform

Logic Media Solutions vertreibt die Cloud-Schnitt-Lösung CuttingRoom.

CuttingRoom kommt vom gleichnamigen Entwickler aus Norwegen und steht nun im Portfolio von Logic Media Solutions zur Verfügung. Es handelt sich um ein browser-basiertes schnelles, kollaboratives, cloud-natives Videoschnitt- und Publishing-Tool. Damit wird nicht nur die Anschaffung kostspieliger NLE-Hardware überflüssig, sondern es können alle Beteiligten eines Teams zusammenarbeiten.

Mit einer ergänzenden, kostenlosen iPhone-App, CuttingRoom Reporter, kann das gesamte Team von überall aus Videos aufnehmen und direkt in den CuttingRoom hochladen, dort kann man sie dann sofort weiter bearbeiten.

Die SaaS-Lösung gibt den Nutzern Zugriff auf lokale Dateien, Cloud-Dateispeicher, S3-Storages, Live-Streams, externe Speicherlösungen und Media-Asset-Management-System. Dateien oder Live-Streams können geschnitten, bearbeitet, mit Grafiken versehen und in verschiedenen Formaten in unterschiedliche Kanäle ausgespielt werden.







CuttingRoom im Portal-Framework

Zudem kann CuttingRoom in Logics Portal-Framework für Medienworkflows in AWS integriert werden. CuttingRoom trägt damit auch – und in Kombination mit Tools wie Portal-Connect oder Portal-File – im AWS-Ökosystem zu schnellen Workflows bei. Logic, europaweit zertifizierter AWS-Reseller und Berater, integriert damit eine weitere Komponente in sein AWS-Portfolio.