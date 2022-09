Qvest: flexibles Cloud-Video-Editing bei Mediacorp

Mit einer vollständig cloud-basierten Video-Editing-Lösung von Qvest wird der Newsroom von Mediacorp noch leistungsstärker.

Die News-Video-Redakteure bei Singapurs nationalem Mediennetzwerk und größtem Content-Creator können jetzt noch schneller und flexibler arbeiten — ohne Einschränkungen bei Datensicherheit oder User Experience. Darüber hinaus ermöglichen die neuen virtuellen Schnittplätze Mediacorp die Einführung deutlich effizienterer, kollaborativer und dezentraler Arbeitsabläufe bei Channel News Asia (CNA).

Mit seiner Technologielösung für Cloud-Workflows hat Qvest dazu beigetragen, zukunftssichere und besonders agile Standards für die redaktionelle Zusammenarbeit bei Mediacorp zu etablieren. Das CNA-Team kann nun dank hochintegrierter Cloud-Editing-Arbeitsplätze flexibler außerhalb der eigenen Räumlichkeiten arbeiten. Die zentrale Cloud-Verwaltung über die Integrationsplattform Qibb ermöglicht den Zugriff auf voll eingebundene und ortsunabhängige, vordefinierte Programme und Funktionen, wie etwa Adobe Premiere Pro. Das PC-over-IP-Protokoll, das von der dedizierten GPU der Cloud-Workstation unterstützt wird, sorgt für höchste Qualität, geringste Latenz und optimale Bedienbarkeit bei der Nutzung der integrierten Anwendungen. Dadurch und dank zusätzlicher, unterstützender Dienste können alle Mitglieder des Editing-Teams remote in einer identischen Produktionsumgebung effizient zusammenarbeiten.

Walter Fernandez, Chefredakteur und Nachhaltigkeitsbeauftragter bei Mediacorp: »CNA ist einer der größten englischsprachigen Nachrichtensender in Asien, der täglich Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mit fundierten Informationen über Asien versorgt. Daher sind Belastbarkeit und Innovationskraft bei der Gestaltung unserer sich ständig weiterentwickelnden täglichen Arbeitsabläufe von entscheidender Bedeutung, insbesondere im Kontext neuer Arbeitsmethoden nach der Pandemie. Unsere Systeme zur Aufnahme, Produktion und Bereitstellung von Nachrichten müssen flexibel, effizient und sicher sein. Unsere Partnerschaft mit Qvest zur Implementierung eines Cloud-basierten Redaktionssystems ist ein Beispiel dafür, wie wir unsere Teams in die Lage versetzen wollen, mit maximal effizienten Arbeitsabläufen relevante Inhalte zu erstellen und zu liefern, wo immer sie sich befinden.«

Das Cloud-System basiert auf Qibb als Platform-as-a-Service und lässt sich ortsungebunden von einem beliebigen End-Device ohne Einschränkungen bedienen, so der Hersteller. Qvest nutzt Amazon Web Services für die Infrastruktur. Die leistungsstarke Cloud-Architektur, die individuell für die Anforderungen von Mediacorp konfiguriert wurde, ist für die Bearbeitung von Videos in HD-Auflösung ausgelegt und ermöglicht eine framegenaue Videobearbeitung in Echtzeit in der Cloud. Die Cloud-Arbeitsplätze der CNA-Journalisten stehen automatisch zu Beginn ihres Arbeitstages auf der Grundlage des intuitiven Planungssystems zur Verfügung, das je nach Bedarf für verschiedene Wochentage hochskaliert werden kann. Dank der flexiblen Scale-up/Scale-down Möglichkeiten der Qibb-Plattform kann Mediacorp die Funktionalitäten der Cloud-Umgebung jederzeit um weitere Services erweitern oder anpassen. Für eine optimale Steuerung von Ressourcen und Kosten können Daten über das Qibb Dashboard visualisiert werden, um budgetrelevante Entwicklungen schnell zu erkennen, den effektiven Einsatz von Ressourcen zu bewerten und bei Bedarf zu handeln.

Thomas Müller, CTO der Qvest Group: »Immer schnellere Produktionszyklen in der Medienlandschaft sowie begrenzte Ressourcen sowohl in der technologischen Supply Chain als auch bei Fachkräften verlangen nach neuen Lösungen. Dank der Möglichkeiten und Potenziale unseres Cloud-basierten Editing-Workflows gewinnt die News-Redaktion an Flexibilität – bei gleichzeitiger Sicherstellung höchster journalistischer Standards. Wir sind stolz, dass wir das Team von Mediacorp mit dieser Lösung nachhaltig unterstützen können.«

Das Qvest Cloud-Team hat das Systemdesign exakt auf die Anforderungen von Mediacorp abgestimmt und so angelegt, dass es für die Nutzung in weiteren Abteilungen adaptierbar ist. Mediacorp, mit Sitz in Singapurs innovationsstarkem High-Tech-Cluster »one-north«, beschäftigt über 2.500 Mitarbeitende, darunter mehr als 300 Journalistinnen und Journalisten. Der Sender erreicht täglich über drei Millionen Menschen in Singapur in den vier Landessprachen Englisch, Chinesisch, Malaiisch und Tamil.