WD: Veschlüsselte NVMe SSD Armorlock und My Passport SSD

Western Digital stellt mit der G-Technology Armorlock eine SSD mit Security-Funktionen vor. Zudem ergänzt der Hersteller mit der neuen kompakten My Passport SSD sein Angebot.

Armorlock

Mit der neuen Armorlock präsentiert G-Technology eine verschlüsselte NVMe SSD. Sie basiert auf der Armorlock-Plattform, einer neu konzipierten Verschlüsselungstechnologie. Da Datensicherheit immer wichtiger wird, plant Western Digital, die Technologie in weiteren Speicherlösungen des Unternehmens zu integrieren.

Das erste Produkt mit der neuen Technologie ist die G-Technology Armorlock-verschlüsselte NVMe SSD, eine benutzerfreundliche und leistungsstarke Speicherlösung mit hoher Sicherheit. Angesichts von geleakten Dateien fordern Studios und Investoren eine bessere Möglichkeit, sensible Inhalte zu schützen. Während sich die Branche bisher vor allem auf die Sicherheit von Cloudlösungen konzentriert hat, waren vertrauliche Daten auf tragbaren Speichergeräten oft anfällig.







Im Gegensatz zu kennwortbasierten Verschlüsselungstechnologien, die eine schnelle Verfügbarkeit digitaler Inhalte verhindern, bietet die Armorlock-Plattform ein hohes Maß an Sicherheit, die eine Kontrolle darüber ermöglicht, wer wann auf Daten zugreifen kann. Die Armorlock SSD bietet dies mit einer einfachen und zuverlässigen Handhabung, die gleichzeitig sensible Dateien schützt.

»Wir haben uns schon immer für Laufwerke von G-Technology begeistert, da sie gut gebaute Komponenten enthalten, die eine branchenführende Zuverlässigkeit und Leistung bieten. Angesichts der Tatsache, dass große Studios und Streaming-Dienste ihre Bestände schützen wollen, hat es einen deutlichen Trend hin zur Verwendung verschlüsselter Medien gegeben. Aber in einigen Fällen ist dies mit einem Leistungseinbruch verbunden. Armorlock erfüllt diese Anforderungen jedoch perfekt. Das Laufwerk ist schnell, robust, wasserbeständig, zuverlässig und verschlüsselt. Auf diese Festplatte hat die Branche gewartet«, so Tom Mitchell, technischer Direktor der britischen Firma Mission Digital.

Die Armorlock-verschlüsselte NVMe SSD mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1000 MB/s verfügt über einen SuperSpeed-USB-Anschluss mit 10 Gbit/s. Mit der Armorlock-App kann das Gerät drahtlos über das Smartphone durch Gesichtserkennung, Fingerabdruck oder dem PIN-Code des Handys entsperrt werden. So wird sichergestellt, dass Arbeitsabläufe nicht durch vergessene Passwörter behindert werden.

Die Armorlock Mobil- und Desktop-Anwendungen bieten die Möglichkeit, mehrere Laufwerke zu konfigurieren und zu verwalten. Insbesondere für kollaborative Workflows, die einen sicheren Versand von Inhalten zwischen Standorten erfordern, bringt die neuartige Armorlock-Technologie viele Vorteile. Remote-Benutzer können beispielsweise bereits im Voraus autorisiert werden, noch bevor die Freigabe über die gängige Messaging- und E-Mail-Dienste erfolgt.

Preise und Verfügbarkeit

Die Armorlock-verschlüsselte NVMe SSD ist ab heute im Western Digital Store sowie bei ausgewählten Online-Händlern erhältlich. Die SSD ist mit einer Kapazität von 2TB zum unverbindlichen Preis von rund 600 Euro erhältlich. Die Armorlock-Anwendung für iOS und macOS steht zum kostenlosen Download.

Merkmale der Armorlock-Sicherheitsplattform

Hochwertige Sicherheit mit erstklassiger Geschwindigkeit und NVMe-Technologie

Einfache Einrichtung und Freischaltung mit dem Smartphone über die App

Hochwertige 256-Bit-AES-XTS-Hardware-Verschlüsselung

Sicheres Löschen und Neuformatieren auf das bevorzugte Dateisystem in einem Schritt

Nachverfolgung der letzten bekannten Position der Festplatte auf einer Karte

Updates vor Ort für kontinuierliche Sicherheitsunterstützung, Verbesserungen und neue Funktionen

Ultra-robustes Gehäuse mit IP67 Staub-/Wasserbeständigkeit, bis zu 3 Meter Fallschutz und 450kg Druckfestigkeit







My Passport SSD

Western Digital bietet die neue My Passport SSD mit einer Kapazität von bis zu 2 TB an. Mit einem kompakten Metallgehäuse und schnellen Geschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s dank NVMe Technologie, ermöglicht das neue handflächengroße Laufwerk das Speichern, Zugreifen und Schützen wichtiger Dateien.

Das hochwertige Metallgehäuse ist langlebig, es liegt gut in der Hand und passt bequem in eine Reise- oder Hosentasche. Die Laufwerke sind in den vier Farben Grau, Blau, Rot und Gold erhältlich. Die neue My Passport SSD bietet folgende technischen Funktionen:

Schnelle NVMe-Technologie mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s1 und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s1

Die passwortgeschützte 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung hilft, wertvolle Inhalte einfach zu schützen

Dank Schock- sowie Vibrationsresistenz übersteht die SSD Stürze aus einer Höhe von bis zu 1,98 m

Die mitgelieferte Software2 erleichtert das Sichern großer Dateien auf dem Laufwerk oder im Cloud-Konto

Durch die USB 3.2 Gen-2-Technologie ist die My Passport SSD rückwärtskompatibel und wird mit einem USB-C-Kabel sowie einem USB-A-Adapter geliefert

Die SSD ist sofort einsatzbereit und kompatibel mit Mac und PC

Die neuen Laufwerde werden in Deutschland zu einer unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von rund 150 Euro (500GB) und rund 240 Euro (1TB) verfügbar sein.