Seagate FireCuda 540 PCIe Gen5 NVMe SSD mit mehr Leistung

SSD-Technologie der nächsten Generation bringt Seagate FireCuda SSDs auf ein neues Leistungslevel.

Seagate Technology Holdings hat mit der FireCuda 540 SSD die nächste Generation seiner SSDs vorgestellt. Die neue PCIe Gen5 NVMe SSD ist das schnellste und langlebigste Produkt unter den PC-Speicherprodukten des Unternehmens und bietet Gamern, Content Creators und Technikfans konkurrenzlose High-Speed-Leistung.

Mit sequenziellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 10.000 MB/s1 ist die FireCuda 540 die leistungsstärkste M.2 2280-SSD von Seagate. Sie ist für Non-Stop-Pro-Gaming und schnelle Content Creation ausgelegt und ist bis zu 50 Prozent schneller als Gen4 NVMe M.2-SSDs und 17-mal schneller als SATA-SSDs. Die FireCuda 540 verfügt über die neueste 3D-TLC-NAND-Technologie und einen von Seagate validierten E26-Controller. Sie bietet Nutzern höchste Geschwindigkeiten und Haltbarkeit, mit denen sich neue Grenzen bei Gaming und Content Creation ausloten lassen. Dank Plug-and-Play-Kompatibilität mit allen PCIe Gen5-Mainboards sowie Abwärtskompatibilität mit PCIe Gen4 ist die SSD universell nutzbar und bereit für einen intensiven Einsatz.

»Der Bedarf nach der Leistung von PCIe Gen5 ist bei Gamern und Content Creators sehr hoch und wir kommen diesem Wunsch gerne nach«, sagt Lance Ohara, Vice President of Product Line Management bei Seagate. »Wir freuen uns, der Community jetzt die schnellste und beste Speichertechnologie für ihre Bedürfnisse anbieten zu können.«

Die FireCuda 540 ist mit Kapazitäten von 1 TB und 2 TB erhältlich. Sie bietet eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (Mean Time Between Failures, MTBF) von 1,8 Mio. Stunden und eine Gesamtschreibleistung (Total Bytes Written, TBW) von bis zu 2.000 TB – Gamer können also fünf Jahre lang jeden Tag bis zu 1 TB der Laufwerkskapazität überschreiben und wieder löschen.2

Die SSD ist mit DirectStorage-Firmware für kürzere Ladezeiten bei PC-Gaming und Anwendungen optimiert. Zudem sorgen drei Jahre Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung3 von Seagate und eine beschränkte Garantie von fünf Jahren für zusätzliche Sicherheit. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist die Seagate SeaTools 5.0 Software, mit der Nutzer die Leistung und den Zustand der SSD überwachen können.

Die Seagate FireCuda 540 SSD ist ab sofort für rund 230 Euro (1 TB) sowie rund 370 Euro (2 TB) erhältlich.