Monarch Edge für Remote-Production

Monarch Edge von Matrox ist eine Videoübertragungslösung, die selbst anspruchsvolle Live-Übertragungen im Remote-Production-Umfeld meistert.

Matrox Monarch Edge ist jetzt verfügbar und der Hersteller bietet diese Lösung als 4K/Multi-HD-Encoding- und Decoding-Lösung an, die besonders gut für Remote-Production-Workflows geeignet ist: Ausgestattet mit Tally-Signalisierung und Talkback-Funktionalität für die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Personal vor Ort und den Mitarbeitern im Studio. Wer Videos mit geringster Latenz für Produktionen in Sendequalität bereitstellen muss, der sollte sich diese Kombination aus Encoder und Decoder mal anschauen.

Die Monarch-Edge-Technologie liefert über ein standardmäßiges 1-GbE-Netzwerk eine außergewöhnliche Qualität mit niedriger Latenz in 4:2:2 und 10-Bit mit Auflösungen von bis zu 3.840 x 2.160 bis zu p60. Alternativ können auch vier Signale in 1.920 x 1.080 mit bis zu p60 übertragen werden. Monarch Edge bietet dabei umfassende Konnektivität der nächsten Generation an — inklusive 12G-SDI und SMPTE ST 2110 über 25 GbE-Verbindungen. Unterstützt werden auch die beliebten Streaming-Protokolle MPEG-2, RTSP und SRT.

Große Produktionen, minimale Ressourcen

Wer Live-Veranstaltungen produziert, kann damit seine Ressourcen optimieren, Personal und Ausrüstung im Haus behalten und gleichzeitig kompromisslose Seherlebnisse in Sendequalität bieten.

Monarch Edge erweitert das Produktionsstudio durch den Transport von bis zu vier synchronisierten HD/3G-SDI-Kameraeinspeisungen oder einem einzelnen 12G-SDI-Signal – sowohl im nativen Progressive- wie auch im Interlaced-Format – mit Glas-zu-Glas-Latenzen von nur 100 ms.

Die portablen Edge-Einheiten erlauben es, Live-Produktionen von Veranstaltungen mit mehreren Kameras effizient und kostengünstig zu realisieren.

Bei Veranstaltungen, bei denen sehr viele Kameras benötigt werden, spart das kompakte Design der Monarch-Edge-Einheiten auch Platz: zwei Geräte passen nebeneinander im 19-Zoll-Rack in nur eine Höheneinheit. Innerhalb von zwei HEs Rackspace kann man schließlich bis zu 16 HD-Kamerasignale übertragen.

Zwei Encoder-Optionen stehen zur Wahl: 4:2:0-8-Bit-H.264-Encoder-Version für Programme, die für die Web- oder Over-the-Top-Bereitstellung (OTT) bestimmt sind. Oder das 4:2:2-10-Bit-H.264-Encoder-Modell für anspruchsvolle Produktionen in Broadcast-Qualität.

»In der Broadcast-Industrie ist die Nachfrage nach einem breiteren Spektrum an Mainstream- und Nischeninhalten gestiegen – und die Monarch-Edge-Plattform bietet Broadcastern und Produzenten von Live-Events ein effizientes Mittel zur Bereitstellung eines diversifizierteren, qualitativ hochwertigen Programms«, konstatiert Alberto Cieri, Senior Director of Sales and Marketing bei Matrox Video. »Da Monarch Edge es den Benutzern ermöglicht, viele Produktionen zu zentralisieren, können Ressourcen neu verteilt werden, um mehr Multikamera-Events mit neuen, noch nie dagewesenen Kamerawinkeln für ein intensiveres und fesselndes Fernseherlebnis anzubieten. Monarch Edge bietet ein enormes Maß an Flexibilität bei Remote-Produktionen, sei es für Sport, Konzerte, Unterhaltungsveranstaltungen und vieles mehr.«

