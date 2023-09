Lawo/IntoPix: JPEG-XS-Bereitstellung für Edge-Computing-Ansatz

Lawo-Edge-Anwender können ab sofort den Tico-XS-Codec von IntoPix zur Kodierung und Dekodierung von JPEG-XS-komprimierten Streams nutzen.

Zur IBC2023 stellt Lawo offiziell eine JPEG-XS-Option für Edge vor. Edge ist Lawos SDI/IP-Wandler- und Routing-Plattform, deren Besonderheit die extrem hohe Packungsdichte dieses Geräts darstellt. Die JPEG-XS-Option basiert auf dem Tico-XS-Codec von IntoPix.

»Für Lawo ist die Unterstützung von JPEG XS von wesentlicher Bedeutung, um Anwendern die Flexibilität zu bieten, die verfügbare Bandbreite optimal zu auszunutzen«, erläutert Phil Myers, Chief Technology Officer bei Lawo. »IP-Signale werden immer häufiger von entfernten Standorten zu zwei oder mehr Zielorten übertragen — und manchmal auch wieder zurück. Dies würde 100 GbE oder mehr an Glasfaserbandbreite für unkomprimierte Signale erfordern, was mit höheren Kosten verbunden ist. Mit unserer JPEG-XS-Option unterstützt Lawos Edge von Haus aus die Ein- und Ausgabe von JPEG XS direkt an der Quelle oder am Ziel. JPEG-XS-komprimierte Streams können von unseren Home-Apps direkt verarbeitet werden, da sie JPEG-XS-nativ sind.«

»Der JPEG XS Content Production Codec von IntoPix ist ein schlankes Bildkodierungssystem, das Videos im Mikrosekunden-Bereich verarbeitet«, erklärt Katty Van Mele, Director Business Development bei IntoPix. »Praxistests bestätigen, dass Kompressionsverhältnisse von 4:1 bis 12:1 verlustfreie Videoqualität liefern und gleichzeitig die erforderliche Bandbreite erheblich reduzieren.«

Hintergrund

Die Medienindustrie nutzt zunehmend die Vorteile IP-basierter und verteilter Produktions-Workflows und steht dabei vor der Herausforderung, eine stetig wachsende Datenmenge über eine Glasfaserleitung mit fester Bandbreite zu transportieren und gleichzeitig die höchste Broadcast-Qualität zu wahren.

Durch die Unterstützung der verlustfreien JPEG-XS-Komprimierungstechnologie für die Videoformate HD, 3G und UHD können Anwender von Lawos SDI/IP-Wandler- und Routing-Plattform Edge komprimierte SMPTE ST2110-22 IP-Streams kodieren, verarbeiten und dekodieren.

Ziel von Lawo ist es, Broadcaster in die Lage zu versetzen, komprimierte Streams zu nutzen, um die Erstellung hochwertiger Inhalte mit verteilten Produktionsstandorten zu beschleunigen. Die Unterstützung von JPEG XS ist eine optionale Lizenz für Edge, das auf Lawos Infrastrukturstrategie von Edge-Computing und lizenzierbarer Software basiert.

Die Möglichkeit, JPEG XS direkt auf den Endgeräten zu kodieren und zu dekodieren, hat den Vorteil, dass unkomprimierte Streams nicht mehr zu einem Prozessor irgendwo im (immer größer werdenden) SMPTE ST2110-basierten IP-Netzwerk und weiter zu ihrem Zielort transportiert werden müssen, wodurch Bandbreite gespart wird.

JPEG XS bietet sendefähige Kompressionsraten von bis zu 30:1. Dies macht das Verfahren ideal für WAN-basierte IP-Netzwerke, deren Bandbreite in der Regel begrenzt ist, während die Anzahl der Kamera-Feeds und Video-Streams ständig wächst. JPEG XS (ISO/IEC 21122) bietet eine visuell verlustfreie Qualität mit einer Verzögerung von weniger als einer Millisekunde (<1 Videobild) und wurde für latenzkritische Anwendungen entwickelt, wie z.B. Live-Fernübertragungen von Veranstaltungen über Weitverkehrsnetze (WAN).