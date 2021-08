Tokyo Sound Production setzt auf Monarch Edge

Das japanische Videoproduktionsunternehmen Tokyo Sound Production realisiert mit Matrox Monarch Edge Remote-Produktionen.

Tokyo Sound Production Inc. (TSP) ist ein Full-Service-Videoproduktionsunternehmen, das Videoübertragungen von Live-Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen in ganz Japan anbietet. Um seine Ressourcen zu optimieren und sein Online-Live-Streaming-Angebot zu erweitern, benötigte das Unternehmen Encoder- und Decoder, die in der Lage sind, mehrere Kanäle in hervorragender Qualität über große Entfernungen mithilfe eines VPN zu übertragen. Mit der Einführung des Matrox Monarch Edge E4-Encoders und D4-Decoders war TSP in der Lage, kostengünstig hochwertige Remote-Produktionen für Veranstaltungen in ganz Japan zu produzieren und die Anwesenheit von Mitarbeitern vor Ort zu begrenzen.

TSP: Remote-Produktion von Kampfsport

Als TSP 2019 damit begann, Videos über das Internet per Remote-Produktion zu übertragen, war es das Ziel des Unternehmens, den Zuschauern mehr Live-Event-Inhalte zur Verfügung zu stellen und die Anzahl der für Produktionen erforderlichen Mitarbeiter vor Ort zu reduzieren. »Als Pionier in der Videoproduktionsbranche ist TSP bestrebt, die Inhalte, die wir liefern, und die Art und Weise, wie wir sie produzieren, ständig zu verbessern«, sagt Kengo Kaketa, Chief Digital Officer, Strategy and Sales Departments bei TSP. »Als wir die Matrox Monarch Edge-Encoder- und Decoder kennenlernten, wussten wir, dass die innovativen Geräte unseren Workflow verbessern würden, indem sie es uns ermöglichen, alles von der Videoqualität bis hin zur Interaktion mit den Mitarbeitern zu optimieren.« Die Fähigkeit von Monarch Edge, mehrere HD-Videoströme sicher zu transportieren, machte das Produkt zur idealen Lösung für die Bereitstellung von Produktionen in Sendequalität und mit mehreren Kameras.

TSP vor Ort

Da TSP Live-Events in verschiedenen Regionen Japans abdeckt, reist in der Regel ein kleines Team von Kameraleuten und Assistenten zum entfernten Standort. Vier SDI-Kameras nehmen das 1080p-Eventvideo auf und senden es direkt an den Monarch Edge E4 4:2:2 10-Bit-Encoder vor Ort. Von dort aus werden die Streams über VPN entweder mit SRT oder MPEG2-TS an den Monarch Edge D4-Decoder im TSP-Produktionsstudio in Tokio gesendet. Im Studio in Tokio wird der Ton hinzugefügt, und das produzierte Video wird an die TSP-Website übermittelt. Dort können die Zuschauer qualitativ hochwertige Übertragungen mit mehreren Kamerablickwinkeln ihrer bevorzugten Live-Unterhaltungs- oder Sportereignisse nahezu in Echtzeit sehen.

Mehr Live-Events

Die Monarch Edge Encoder- und Decoder haben es TSP ermöglicht, mehr Live-Veranstaltungen mit weniger Personal und einer vereinfachten Ausrüstung zu übertragen. Infolgedessen plant das Unternehmen sogar, sein Angebot bald zu erweitern, um Kunden im Unternehmenssektor zu bedienen und dem Publikum interaktive Multiviewer-Livestreams zu bieten. »Mit den Matrox Monarch Edge-Encoder- und Decodern konnten wir uns von unseren Mitbewerbern abheben, da wir nun mehr Live-Events abdecken können, die die Zuschauer sehen möchten«, so Kaketa. »Die Nutzung der Remote-Production-Funktionen von Monarch Edge hat es uns nicht nur ermöglicht, visuell herausragende Videos zu erstellen, sondern auch unsere Mitarbeiter während der Covid-19-Pandemie zu schützen, indem wir ihre Reisen und persönlichen Interaktionen eingeschränkt haben.«