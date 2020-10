Cartoni: Stative für PTZ-Kameras

Cartoni stellt drei Stative für den Einsatz mit PTZ-Kameras vor — in drei Leistungs- und Preisstufen.

Immer häufiger werden PTZ-Kameras nicht festinstalliert in Videokonferenzräumen montiert, sondern auch auf Bühnen, in Studios, Schulungsräumen und Labors mobil eingesetzt — besonders auch in Remote-Applikationen seit Beginn der Corona-Pandemie. Häufig fehlt aber eine passende, angemessene Möglichkeit, die PTZ-Kamera am richtigen Ort im jeweiligen Umfeld zu positionieren. Nun bietet Cartoni dafür drei Kamerasupportlösungen in drei Leistungs- und Preisstufen an und profitiert von 85 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet, wie der Hersteller erläutert. Drei praktische und erschwingliche Lösungen für den Einsatz mit PTZ-Kameras, die schnell und sicher installiert und an jeden Ort bewegt werden können, stellt Cartoni vor.

Ein leichtes, simples PTZ-Stativ von Cartoni ist der PTZ-Stand. Er verfügt über ein dreistufiges Teleskopstativ mit einem PTZ-Kugelgelenk, das die einfache Montage einer PTZ-Kamera ermöglicht. Dieses leichte PTZ-Stativ ist außerdem mit einer Schnellwechsel-Schiebeplatte ausgestattet, die es dem Benutzer ermöglicht, eine PTZ-Kamera schnell anzubringen und zu zentrieren.

Das Stativ wird außerdem mit Gummifüßen geliefert, die allein verwendet oder auf einem Lightweight-Dolly von Cartoni installiert werden können.

Technische Daten Minimale Höhe 89 cm Maximale Höhe 205 cm Material Aluminium Tragekapazität 20 kg Eigengewicht 3,2 kg

Eine komfortablere Lösung ist der Lightweight Tripod/Dolly von Cartoni. Er kombiniert ein leichtes Dreibeinstativ mit einer Fahrspinne. Das Stativ weist einen halbkugelförmigen Kameraaufsatz zur einfachen Montage der PTZ-Kamera auf. Diese Kombination erlaubt den schnellen Aufbau und einfachen Transport der Kamera. Damit können unterschiedliche Studiokonfigurationen rasch variiert werden. Dieses Set-up ist mit einer Mittelspinne ausgestattet.

Technische Daten Minimale Höhe 78 cm Maximale Höhe 135 cm Material Aluminium Tragekapazität 40 kg Eigengewicht 1,9 kg Schüssel-Durchmesser 100/75 mm

Cartonis neues P20-Pedestal mit PTZ-Befestigung bietet PTZ-Kameras optimale, sichere Montage und flexible, rasche Positionierung. Hier stehen für die PTZ-Kamera auch hohe Positionen zur Verfügung. Über einen vertikalen Hub von 40 cm kann man sogar On-Air-Fahrten realisieren, die Räder erlauben eine superpräzise Verfahrbarkeit auf ebenen Böden.

Ausgestattet mit einem flachen, 3/8, ¼-Zoll-Kameraaufsatz ermöglicht das P20-PTZ-Pedestal nicht nur die Montage der PTZ-Kamera, sondern es kann auch ein Teleprompter montiert werden, wodurch sich diese Lösung auch für Nachrichtenstudios eignet.

Das P20-Pedestal kostet 4.635 Euro (Netto-Listenpreis).