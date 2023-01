Cartoni: e-Fluidköpfe und PTZ

Cartoni entwickelt sich in Richtung Fluidköpfe mit Encoder und unterstützt das Kamera-Tracking in Spezialanwendungen.

Seit vergangenem Jahr gibt es alle Köpfe von Cartoni mit einer Kapazität von über 30 kg nun auch in einer »e«-Version. Diese Version wird mit hochpräzisen, absoluten Positionsgebern ausgestattet, jede Umdrehung um die Schwenk- und Neigeachse ist in vier Millionen Positionsdaten unterteilt. Cartoni bietet zudem auch eine »VR«-Box für die Erfassung und Übertragung der Positionsdaten an, die mit visuellen Effekten, LED-Wandhintergrund, virtueller Werbung und mehr kombiniert werden können. Die Position der Encoder auf der Schwenk- und Neigeachse gewährleistet eine millimetergenaue Erfassung ohne Spiel.

Die professionellen Cartoni-Fluidköpfe, darunter die Baureihen Maxima, Master und Magnum, können seit vergangenem Jahr mit solchen Encodern bestückt werden.

Die zusätzliche Kodierfunktion ergänzt die Premiumlinie der Maxima-Fluidköpfe. Die e-Maxima-Fluidköpfe sind für die digitale Kinematografie konzipiert. Die e-Master- und e-Magnum-Fluidköpfe hingegen wurden speziell für die Anforderungen von Broadcast- und OB-Produktionen entwickelt.

Cartoni plant mittelfristig alle Köpfe mit Encoder-Technik auszustatten.

Bei der Hamburg Open zeigte Cartoni zudem auch Produkte aus dem PTZ-Bereich. Die Produkte dieser Cartoni-Linie umfassen diverse Systeme, mit denen sich PTZ-Kameras sicher und benutzerfreundlich montieren und nutzen lassen. Ein leichtes, simples PTZ-Stativ von Cartoni ist beispielsweise der PTZ-Stand. Er verfügt über ein dreistufiges Teleskopstativ mit einem PTZ-Kugelgelenk, das die einfache Montage einer PTZ-Kamera ermöglicht. Die T-Bar wiederum ermöglicht die Montage mehrerer PTZ-Köpfe.