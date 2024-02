PC-Software für Projekte mit PTZ-Kameras

Für die Steuerung seiner professionellen Kamerasysteme am PC bietet Panasonic Connect jetzt die neue softwarebasierte Media Production Suite an.

Panasonic Connect geht von einem hohen Bedarf an Videoproduktionen aus, beispielsweise im Bildungsbereich und in Unternehmen. Die intuitive Steuerung der Aufnahmetechnik über einen Touchscreen ermögliche es auch fachfremden Mitarbeitenden, mit den technischen Systemen zu arbeiten. Genau das will Panasonic Connect mit den Basisfunktionen des neu angekündigten Softwarepakets unterstützen. Die kostenlos ausgelieferte Media Production Suite-Basis wird durch kostenpflichtige Plug-ins ausgebaut.

»Device View« organisiert mehrere PTZ-Kameras auf dem PC, einschließlich der Netzwerkeinstellungen, der Statusüberprüfung und der Stromversorgung. Alle angeschlossenen Kameras werden automatisch erkannt, so das Unternehmen. Daher können auch Firmware-Upgrades netzwerkweit eingespielt werden.

Schwenks, Neigen und Zoomen sowie die Kamera-Funktionen Fokus, Blende, Verstärkung, Weißabgleich, Verschluss und ND-Filter werden über die »PTZ-Control« eingestellt. Bis zu 100 Presets sind möglich.

Zahlreiche kostenpflichtige PlugIns ergänzen die neue Media Production Suite. »Auto Tracking« stellt eine »genaue Gesichts- und Körpererkennung« bereit, um z.B. unerwartete Bewegungen von Menschen in eine flüssige, automatisierte Videoaufnahme zu integrieren.

Ein angekündigtes »Video Mixer«-PlugIn soll KI-basiertes Keying als Alternative zum Green Screen beinhalten. Unterstützt werden P-in-P-Verarbeitung, ein mit dem Mikrofon verbundenes Video-Switching sowie SDI-, NDI – und SRT-Ein-/Ausgang.

Mit den »Visual Presets« werden z. B. mehrere Blickwinkel auf eine Aktion eingefangen, indem mehrere PTZ-Kameras per Mausklick auf ein Motiv ausgerichtet werden. Außerdem können z.B. für Hybrid-Aufzeichnungen eine PTZ-Kamera und ein drahtloses Mikrofon von Panasonic gekoppelt werden.

Herstellerinfos zur Media Production Suite, die Panasonic Connect kürzlich auf der ISE vorstellte.