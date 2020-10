Crystal Vision: mehr Marble-V1-Apps

Der Modular-Anbieter Crystal Vision stellt weitere Apps für sein Board Marble-V1 vor.

Der britische Modular-Hersteller Crystal Vision stellte kürzlich weitere Apps für sein Board Marble-V1 vor (D-Vertrieb: SHM Broadcast). Eine Besonderheit dieses Media-Processor-Boards besteht darin, dass es sowohl IP- wie auch SDI-Signalströme — auch gleichzeitig — verarbeiten kann. Das Board nutzt einen leistungsstarken CPU/GPU-Prozessor, auf dem diverse Apps laufen können. Marble-V1 kann in Geräteträgern (Frames) der Vision-Baureihe von Crystal verwendet werden (3 HE und bis zu 20 Boards). Schwerpunkt der Produktpalette von Crystal sind traditionell Interface- und Keying-Produkte.

Eine der Apps, die schon länger auf Marble-V1 läuft, ist M-Coco-2: der bislang umfangreichste Farbkorrektor und Legaliser des Herstellers. Nun stellte Crystal zwei weitere Apps vor: M-Key und M-Safeswitch-2.

M-Key ist ein linearer Keyer, der eine extern erzeugte Grafik einfügen oder als traditioneller linearer Keyer verwendet werden kann. Der M-Key eignet sich ideal für eine Vielzahl von Channel-Branding- und Grafik-Overlay-Anwendungen.

M-Safeswitch-2 wurde entwickelt, um nahtlos On Air bleiben zu können — in IP oder SDI oder einer Mischung aus beidem. Mit seinen zwei unabhängigen 2 x 1-Switches ist M-Safeswitch-2 der erste Zweikanal-Routing-Switch von Crystal Vision und eignet sich ideal für geplante Wartungs-Umschaltungen, wenn man manuell umschalten will — etwa wenn man den Signalweg um ein defektes Gerät herumleiten will — oder für den Einsatz als sehr ausgeklügelter, automatischer Umschalter mit der Möglichkeit, aus zehn verschiedenen Fehlerzuständen auszuwählen, in denen der Switch dann automatisch auslöst. M-Safeswitch-2 erledigt das mit einer sauberen Umschaltung ohne Unterbrechung des Ausgangsbildes. Er verwendet seine Framestore-Synchroniser sowie die Fähigkeit, den am frühesten ankommenden Eingang um bis zu zehn Frames zu verzögern, um eventuelle Zeitunterschiede zwischen den anderen Eingängen zu korrigieren.

Philip Scofield, der Geschäftsführer von Crystal Vision, erläutert: »M-Safeswitch-2 ist unsere neueste App in einer wachsenden Palette von Video- und Audioanwendungen für den Marble-V1-Medienprozessor, die IP-Installationen in die Lage versetzen, alle Aufgaben von Broadcaster zu erledigen — unter Nutzung der Vorteile von IT-Infrastrukturen.«

Deutscher Vertriebspartner von Crystal Vision ist SHM Broadcast.