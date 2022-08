Crystal Vision: Desktop-Box Marble DT

Crystal Vision kündigt den Medienprozessor Marble in einer Desktop-Box-Version an.

Die Medienprozessor-Hardware Marble von Crystal Vision kann mit verschiedenen Softwares als Signalwandler, Synchroniser, Routing Switcher, Audio-Embedder, Video-Delays, Color-Corrector, Chromakeyer und mehr eingesetzt werden. Das Board kann im IP-, SDI- oder gleichzeitig im IP/SDI-Modus betrieben werden. Bisher benötigte man aber stets einen Geräteträger, in den man einen oder mehrere Marble-Boards stecken kann, um die diversen Marble-Apps nutzen zu können.

Nun kündigt der Hersteller eine Desktop-Box an, also quasi eine Standalone-Lösung: die Desktop-Box beherbergt eine Marble-V1-Karte und kann ideal im Rahmen kleinerer Systeme genutzt werden — und ist damit erheblich kostengünstiger. Nun können die Anwender also mit geringerem Platzbedarf und niedrigeren Kosten einzelne Marble-Apps nutzen. Marble DT wird erstmals im Rahmen der Broadcast-Messe IBC2023 vorgestellt.

Marble DT verfügt über ein eingebautes Netzteil, das sich selbst und ein zweites Marble DT als redundantes Netzteil versorgen kann, wenn sie zusammengeschaltet werden. Stromredundanz kann aber auch durch ein externes Netzteil gewährleistet werden. Die Kühlung erfolgt durch zwei Lüfter. Der Marble DT verfügt über einen Synchroniser mit einer Auswahl an Timing-Quellen mit Ausfallsicherung, darunter zwei analoge Black- und Burst- oder Tri-Level-Synchronisationsreferenzen und PTP. Eine flexible Fernsteuerung und -überwachung ist über Fernbedienungspanels, ASCII- und JSON-Protokolle, kostenloses SNMP oder die VisionWeb-Steuersoftware möglich.

Marble-V1 ist mit einem leistungsstarken CPU/GPU-Prozessor ausgestattet und verfügt über bidirektionale SDI- und 10-GbE-SFP+-Netzwerkanschlüsse. Auf dem Board1 laufen die Videoverarbeitungssoftware-Apps von Crystal Vision, die ST 2022, ST 2110 und 31 verschiedene SDI-Standards unterstützen. Crystal Vision erwartet, dass besonders solche Nutzer zu Marble DT greifen werden, die den Web-Page-Keyer M-Webkey, das Profanity-Delay M-Cleanit und den Chromakeyer M-Safire verwenden, weil diese häufig auch einzeln verwendet werden.

Bei der IBC2022 will Crystal Vision auch neue Versionen der Chromakey-App M-Safire und der Profanity-Delay-App M-Cleanit zeigen.

Vertriebspartner von Crystal Vision in Deutschland ist SHM Broadcast.