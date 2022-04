Crystal Vision: Apps für Marble

Crystal Vision stellt bei den kommenden Messen die gesamte Palette seiner Apps vor, die auf der software-definierten Medienprozessor-Hardware Marble genutzt werden, die IP-, wie auch SDI-Funktionalität bietet.

Zu diesen Apps gehören Chroma-Keying, Linear-Keying, Video-Delay, Profanity-Delay, Farbkorrektur, Legalisierung, Bild-im-Bild-Funktionalität und Fail-Safe-Switching. Die Apps bieten wahlweisen oder gleichzeitigen Betrieb mit IP und SDI, passen also auch in gemischte SDI- und IP-Installationen.

Chroma-Keyer gehören traditionell zu den meistverkauften Produkten von Crystal Vision. Die Software-App M-Safire ist der erste IP-Chroma-Keyer der Branche, der auch mit SDI oder mit IP verwendet werden kann. Der M-Safire bietet aus Sicht des Herstellers die bisher beste Bildqualität von Crystal Vision, mit einem rauschfreien Key sowie zahlreichen Tools zur Bildoptimierung, einschließlich fortschrittlicher Clip-Verarbeitung, Farbkorrektur, Kantenschrumpfung, Farbspill-Verarbeitung, Beleuchtungsausgleich und Schattenverarbeitung.

Die beiden Quad-Split-Multiviewer des M-Safire erleichtern die Einrichtung, da vier Signale gleichzeitig angezeigt werden können und die Möglichkeit besteht, in jeden Bereich zu zoomen. Der Key kann nach oben und unten ausgeblendet werden, während interne und externe Masken verwendet werden können, um Bereiche im Vorder- oder Hintergrund zu erzwingen — was das lineare Keying eines Logos oder das Hinzufügen virtueller Objekte oder Sportgrafiken erleichtert. Der M-Safire bietet erweiterte System-Timing-Funktionen, einschließlich Referenzredundanz, PTP als Timing-Quelle und bis zu zehn Frames Verzögerung sowohl am Eingang als auch am Ausgang.

Auch Video-Delays sind bei den Kunden von Crystal Vision seit jeher beliebt. Der Hersteller bietet fünf neue Video-Delay-Apps an. Die M-Vivid-Produktreihe, die für alle Geräte mit einem Processing Delay geeignet ist, bietet bis zu 32 s Videoverzögerung. Sendeingenieure können eine Version mit der gewünschten Anzahl von Kanälen und der gewünschten Verzögerung wählen: den Dreikanal-M-Vivid100-3 mit 100 Bildern pro Kanal, den Zweikanal-M-Vivid200-2 mit 200 Bildern pro Kanal, den Zweikanal-M-Vivid400-2 mit 400 Bildern pro Kanal oder den Einkanal-M-Vivid800 mit 800 Bildern pro Kanal.

M-Cleanit ist eine Profanity-Delay-App, die entwickelt wurde, um die Ausstrahlung von unerwünschtem oder anstößigem Video- oder Audiomaterial zu verhindern. Um dem Bediener Zeit zum Reagieren zu geben, ermöglicht der M-Cleanit die Verzögerung eines IP- oder SDI-Live-Inhaltsstroms um bis zu 600 Frames (24 s bei 1080i50).

Zu den Abdeckungsoptionen gehören die saubere Umschaltung auf zwei verschiedene Videoquellen oder eine Webseite, die Unschärfe des Videos, die Anzeige schwarzer oder blauer oder farbiger Balken, die Stummschaltung einzelner Audiokanäle und die Umschaltung auf eine andere Audioquelle.

Als ausfallsicherer Routing-Switch ist M-Safeswitch-2 konzipiert und verfügt über zwei unabhängige, saubere 2 x 1-Switches und eignet sich ideal für geplante Wartungsarbeiten, um ein gutes Signal manuell um defekte Geräte herumzuleiten, oder für den Einsatz als hochentwickelter automatischer Switch. Er bietet die Möglichkeit, aus zehn verschiedenen Fehlerbedingungen auszuwählen, um den Switch automatisch auszulösen: fehlender Eingang, falscher Eingangsvideostandard, schwarzes aktives Video, eingefrorenes aktives Video, Videofehler, Netzwerkfehler, alle ausgewählten Audiosignale fehlen und alle ausgewählten Audiosignale schweigen. Der M-Safeswitch-2 kann jede Zeitdifferenz zwischen den beiden Eingängen korrigieren, so dass das Ausgangsbild beim Umschalten nicht gestört wird. Neben einem Framestore-Synchronisierer für jeden Fluss kann er den am frühesten eintreffenden Eingang um bis zu zehn Frames verzögern, während Quelle B um zusätzliche 60 Frames verzögert werden kann, wenn Quelle A einer langen Verzögerung unterliegt, etwa bei einem Grafiksystem.

Weitere Software-Anwendungen von Crystal Vision sind der lineare Keyer M-Key IP/SDI, der Webseiten-Keyer M-WebKey IP/SDI, das Bild-im-Bild-Gerät M-Pip IP/SDI und der Farbkorrektor und Legalisierer M-Coco-2 IP/SDI.

Vertriebspartner von Crystal Vision in Deutschland ist SHM Broadcast.