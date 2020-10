DoPchoice: Orbiter-Zubehör

DoPchoice bietet Zubehör für den Arri-Scheinwerfer Orbiter an.

Der Lichtzubehörhersteller DoPchoice liefert jetzt Teile seines Produkt-Portfolios auch maßgeschneidert für den Arri-Scheinwerfer Orbiter: Die Produkte nutzen das von Arri definierte QLM-Mount, dadurch können sie direkt an den Orbiter montiert werden und erleichtern die schnelle und sichere Installation. Im wesentlichen sind das viereckige und achteckige, offene Snapbags und kugelförmige Domes.

Die neuen Snapbag-Lightbanks für den Orbiter markieren auch eine Abkehr von den herkömmlichen, rechteckigen Softboxen: diese neuen Snapbags müssen nicht aufwändig montiert werden, sondern können direkt in einem einzigen Stück aus einem kompakten Beutel verwendet werden. Aufklappen, auf den Scheinwerfer aufstecken, fertig: Das geht Dank einer raffiniert konstruierten und zum Patent angemeldeten Rabbit-Rounder-Halterung, die auch einfaches Drehen des Snapbags ermöglichen.







Die Snapbags bestehen aus einem innen speziell reflektierenden Metallgewebe. Ein 3D-Baffle erreicht eine ultra-gleichmäßige Ausleuchtung. Die Anwender haben zudem die Möglichkeit, die mitgelieferte Frontbespannung TRP Magic Cloth anzubringen — und für ein stärker gerichtetes Licht gibt es das rasterförmige Snapgrid.

Snapbags sind in den Größen Small (78 x 59 x 40 cm) und Medium (119 x 86 x 70 cm) erhältlich.

Um auch die populären, achteckigen Snapbags verwenden zu können, bietet DoPchoice die Octa 4 in den Abmessungen 120 cm x 120 cm x 65 cm speziell für den Orbiter an. Dieser Vorsatz bietet mit dem Rabbit Rounder außerdem den Vorteil, dass er sehr einfach einzurichten ist. Achteckige Vorsätze erreichen eine sehr gleichmäßige und angenehme Ausleuchtung.

Octas können offen verwendet werden oder mit der mitgelieferten Frontbespannung an der Vorderseite. Für stärker gerichtetes Licht kann ein 40-Grad-Snapgrid hinzugefügt werden.







Auch die einteiligen, laternenförmigen Snapbag-Domes von DoPchoice bietet der Hersteller nun für den Orbiter an. Sie können gerollt in einem eigenen Beutel transportiert werden, man kann sie schnell zusammenstecken und einfach auf die Orbiter-Halterung drehen. Diese leichten Softener gibt es ebenfalls in verschiedenen Durchmessern: Small 30 cm, Medium 50 cm, Large 80 cm.

Das gesamte Zubehör für die Orbiter-Familie wird von DoPchoice und TRP Worldwide hergestellt und ist über Arri oder autorisierte Händler erhältlich.