Arri: mehr Orbiter-Zubehör

Für den LED-Scheinwerfer Orbiter von Arri gibt es nun einen Docking Ring sowie die weitere Aufsätze Orbiter Bag-o-Light, Orbiter Glass Cover und Orbiter Dome Mini.

Docking Ring: Einfache Montage von Optiken anderer Hersteller

Mit seinem Quick Lighting Mount (QLM) und bisher schon angebotenem Zubehör von Arri bietet der Orbiter schnellen Wechsel diverser Vorsätze und macht ihn zu einem vielseitigen Scheinwerfer. Jetzt erweitert der Docking Ring die Verwendung von zahlreichen Standard-Optiken anderer Hersteller, Lichtdesigner und Kameraleute stehen nun noch mehr kreative Möglichkeiten offen, die Einsatzmöglichkeiten des Scheinwerfers werden damit nun erweitert.

Der Adapter erlaubt es, bestehende Scheinwerferoptiken weiter zu nutzen. Das technische und optische Design des Docking Rings erhöht laut Arri, die Performance von anderen und älteren Aufsätzen in ihrem Output, der optischen Qualität und ihrer homogenen Fläche.

Das neue Zubehör lässt sich mühelos und ohne zusätzliches Werkzeug an den QLM jedes Orbiters anbringen. Er wird automatisch von der Leuchte erkannt, und auch die Lichtmenge wird für eine optimale Leistung angepasst. Das Anbringen von Fremdoptiken gelingt ebenso einfach und schnell ohne weitere Hilfsmittel. Dank des eingebauten automatischen, geräuscharmen Kühlsystems, können laut Arri auch Fremdoptiken sicher verwendet werden.

Der Docking Ring ermöglicht den Einsatz einer breiten Palette kompatibler Optiken verschiedener Hersteller – Projektionsoptiken, Fresnel- und Cyc-Vorsätze – bis zu einem Gewicht von 7,9 kg. Der Ring selbst ist leicht (rund 1 kg) und sehr kompakt (246 mm x 225 mm x 86 mm). Er Ring ist schwarz und wird nur dann benötigt, wenn Fremdoptiken verwendet werden sollen – bei Verwendung von Arri-Optiken und -Zubehör ist er nicht erforderlich.

Orbiter Bag-o-Light: Schönes, weiches Licht für Nahaufnahmen

Mit dem Orbiter Bag-o-Light gibt es jetzt auch eine schöne, angenehm weiche und fast schattenfreie Ausleuchtung mit dem Orbiter möglich. Bag-o-Light ist ein aufblasbarer röhrenartiger Luftsack, der direkt an der 15°-Open-Face-Optik des Orbiters befestigt werden kann. Der »Lichtsack« wiegt 860 g und ist im aufgeblasenen Zustand 2 m lang bei einem Durchmesser von 22 cm. Das Bag-o-Light verwandelt das Licht einer 15°-Open-Face-Optik auf dem Orbiter in eine weiche Beleuchtung, sie eignet sich besonders auch für Nahaufnahmen in den Bereichen Film und Fotografie.

Orbiter Glass Cover: Uneingeschränkte Lichtleistung

Das Orbiter Glass Cover ist ein kleines, kompaktes, leichtes und optisches Zubehör. Durch ultra-transluzentes Glas ermöglicht das Glass Cover laut Arri volle, uneingeschränkte Lichtabgabe ohne Beeinträchtigung der Farbtemperatur oder Qualität. Es ist ideal für Anwendungen im Nahbereich mit wenig Platz, bei denen viel Licht benötigt wird. Auch dieses Zubehör kann mühelos an den im Orbiter integrierten QLM montiert werden. Zugleich schützt das Glass Cover die Light Engine und kann auch anstelle der Transportschutzkappe verwendet werden.

Orbiter Dome Mini: Kompakt, aber leistungsstark für intime Einstellungen

Der Orbiter Dome Mini bietet qualitativ hochwertiges, omnidirektionales Licht mit hoher Intensität. Im Vergleich zu Dome-Optiken ist der Dome Mini eine kompakte Variante und daher kleiner und leichter. Durch das hochgradig lichtdurchlässige Material wird der Lichtverlust im Vergleich zu den üblicherweise größeren, auf Stoff basierenden Domes auf ein Minimum reduziert, erläutert der Hersteller. Das von ihm erzeugte Licht eignet sich hervorragend für Anwendungen im Nahbereich mit begrenztem Platz. Auch der Dome Mini lässt sich dank QLM schnell und einfach am Orbiter befestigen.