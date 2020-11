Minikameras: Infos und Angebote

film-tv-video.de präsentiert Minikameras und passendes Zubehör von Antelope Camera Systems, Loracs und Lux Media Plan.

MINICAM Stadium Package

Antelope Camera Produkte werden seit Jahren erfolgreich bei internationalen Sport TV Produktionen eingesetzt. Nun kommen die POV Kameras immer häufiger mit Standard Framerate und als Highspeed Version auch in heimische Stadien.

Optimiert für den Ü-Wagen Workflow, out-of-the-box und somit einfach und schnell integriert bieten die Kameras höchste Qualität und liefern einmaligen Content, welcher jede Sportübertragung inhaltlich und bildlich aufwertet.

Führende Partner Ü-Wagen Firmen setzen die Antelope Camera Produkte regelmäßig ein – nutzen auch Sie die Möglichkeit, die einmalige Technologie in Ihr Setup einzubinden.

Neben der UEFA/FIFA erprobten selbstjustierenden Aufhängung, dem Ultra Weitwinkel, das das gesamte Tor ausleuchtet und der State-Of-The-Art 4K50P UHD HDR POV Kamera überzeugen auch unsere Dritthersteller Integrationen wie z.B. der Atom One oder der Phantom Kameras.

Das MINICAM Stadion Set im Black Friday Angebot. Sprechen Sie uns gerne an!

Micro-L PT-Kopf für Minikameras, klein, stark, schwarz …

Der neue Micro-L von br-remote wurde für Minikameras (z.B. Dream Chip, Marshall etc.) für professionelle Produktionen entwickelt. Er erweitert das Anwendungsspektrum von Kleinstkameras und ermöglicht neue Perspektiven. Ausgestattet mit 64 Presets für Schwenks und Positionen, bietet er eine Vielzahl an integrierten Kameraprotokollen (VISCA, Dream Chip, Lux Mediaplan, etc.).

Der universell bestückbare Schwenk-Neige-Kopf mit One-Piece-Aluminium Body ist IP66 geschützt, IP absetzbar und kann über verschiedene RCPs gesteuert werden.

Mit nur 8,9 cm Höhe kann der Micro-L nahezu unsichtbar in Studio-Sets oder On-Stage auch über Kopf integriert werden. Er absolviert 350° Schwenks absolut ruckelfrei und gleichmäßig. Die Steuerung erfolgt über Lemo Stecker mit RS-422, RS-485 oder GPIO.

HD 1200 Camera System

Nach wie vor das »Arbeitspferd« unter den 3G@ 120p Minikameras (Zitat eines großen Dienstleisters).

Ausgestattet mit einem 2/3“ CMOS-Sensor mit Rolling Shutter, einer Empfindlichkeit von F 11/2000 lx und mit optionalem HFR Upgrade.

Das komplette System vom Objektiv über die Kabel- oder Glasfaser-Anbindung bis zum Remote Panel ist aufeinander abgestimmt aus einer Hand.

Kurzum: Klein, zuverlässig und seit Jahren bewährt.

Glasfaser-System QMX 6G

Das Glasfaser-System überträgt vier unabhängige SDI-Kanäle mit bis zu jeweils 6G über eine einzelne Faser und bietet zusätzlich einen bi-direktionalen Kanal über eine zweite Faser an.

Die optischen Aus/Eingänge stehen einzeln oder über SMPTE-Stecker zur Verfügung.

HDF 114-4K

Jetzt mit 4 x 6G-Video für 4K-Kameras und wie bisher ein oder zwei 3G Video Return, Duplex Audio und Headset, Duplex RS232 und 485, Tally, Ethernet und natürlich Strom.

Als Option sind 4 x 3G-Wandler von und nach 12G vorgesehen.

