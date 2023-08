Formel E: Timeline TV nutzt Minikameras von Dream Chip

Mehr als 50 Minikameras nutzt Timeline TV in den 22 Formel-E-Rennautos der aktuellen Rennsaison.

Timeline TV stellt schon seit 2018 dem Veranstalter sowohl direkt als auch über seinen Produktionspartner Aurora Media Worldwide und North One technische Einrichtungen und Personal für die Berichterstattung von der Formel-E-Weltmeisterschaft bereit.

Die Minikameras des Typs AtomOne Mini Air von Dream Chip lieferte der Dream-Chip-Partner Broadcast Solutions UK an Timeline TV.

Die Formel E — die 2011 ins Leben gerufen wurde und 2020 den Status einer Weltmeisterschaft erhielt — ist der wichtigste Elektroauto-Rennwettbewerb der Welt und wird von führenden Sendern auf der ganzen Welt übertragen, darunter von CBS Sports, Channel 4, CCTV-5, Eurosport, Canal+, J Sports, Ziggo Sport Totaal, SABC Sport und TV Cultura — mit einer geschätzten Zuschauerzahl von insgesamt 381 Millionen.

Timeline TV wählte die Atom One Mini Air für die Integration in die Flotte von 22 Wagen aus. Dabei wird jedes der Rennfahrzeuge mit mehreren Kameras bestückt. Entscheidungskriterien für die Kameras waren das kleine Volumen, Profil und Gewicht der Kamera, kombiniert mit ihrer hohen Bildqualität, ihrem robusten und zuverlässigen Design und ihrer unkomplizierten Integration in bestehende Kontroll-Workflows, erläutert der Hersteller.

Mit den geringen Abmessungen von 30 x 30 x 18 mm und einem Gewicht von nur 25 g bietet die Mini Air eine 10-Bit-Farbtiefe und eine 1080/60p/i-Ausgabe auf einem 1/2,5-Zoll-Sensor, mit Rolling Shutter, S-Mount-Objektiv und HDR-Kompatibilität, so der Hersteller.

Das 85°-Objektiv mit einer Brennweite von 3,4 mm bietet den Produzenten eine breite Palette an kreativen Möglichkeiten, um Aufnahmen umzusetzen, die die Zuschauer direkt in das Geschehen eintauchen lassen: Mimik und Reaktionen der Fahrer können damit ebenso eingefangen werden wie auch die Fahrersicht aus dem Cockpit oder bodennahe Perspektiven, mit denen die Geschwindigkeit gezeigt und die Spannung für die Zuschauer gesteigert werden kann.

Daniel McDonnell, CEO von Timeline TV, kommentierte die Anschaffung der neuen Atom-One-Kameraflotte wie folgt: »Als Dienstleister für einige der größten Fernsehsender und Produktionsfirmen der Welt ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir ständig Innovationen anbieten — mit dem Ziel, den Produzenten die Möglichkeit zu geben, die Komplexität, die Spannung und die Emotionen des Sports einzufangen. Im Motorsport ergeben sich daraus ganz eigene Herausforderungen in Bezug auf Gewicht, Platz und Sicherheit. Die Atom One Mini Air bietet die perfekte Lösung — sie liefert gestochen scharfe, beeindruckende Bilder und ist dabei völlig unauffällig. Und da sie praktisch überall montiert werden kann, ermöglicht sie den Produzenten völlig neue Möglichkeiten bei Kameraposition und -perspektive.«

Stephane Ducobu, Sales Director von Dream Chip, ergänzt McDonnells Ausführungen: »Die Atom One hat eine langjährige Geschichte im Motorsport, und wir wissen, dass Onboard-Kameras für die Übertragung entscheidend sind: Sie müssen nicht nur klein und leicht sein, sondern auch zuverlässig, robust, sicher und leicht in einen komplexen Arbeitsablauf mit anderen Kameras und Produktionsgeräten zu integrieren. Unsere Atom One Mini Air bietet all dies und geht dabei keine Kompromisse in der Bildqualität ein. Wir sind begeistert und stolz darauf, unsere Kameras in der nächsten Generation von Motorsportfahrzeugen zu sehen, und freuen uns darauf, die Entwicklung der Serie 2023/24 zu beobachten.«