EVS will SaaS-Angebote intensivieren

EVS holt Oscar Teran an Bord und will damit den Bereich SaaS intensivieren

Oscar Teran wird neuer SVP SaaS Offering and Digital Channels von EVS. Ziel dieser personellen Verstärkung ist es laut EVS, den Bereich von SaaS- und Cloud-Angeboten zu intensivieren und zu erweitern.

Oscar Teran bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen strategische Innovation, Software-Engineering und SaaS-Entwicklung mit und wird in seiner neuen Position bei EVS eine neue Abteilung leiten, die sich auf die Entwicklung und Implementierung von SaaS-Lösungen konzentrieren wird. Dabei soll es sich um bestehende und neue Produktangebote handeln.

Oscar Teran wird direkt an den Chief Marketing Officer von EVS, Nicolas Bourdon, berichten. »Ich freue mich sehr, dass Oscar zu uns an Bord kommt. Er teilt unsere Werte, es ist sein Bestreben, zu unserem Erfolg beizutragen, und er bringt sehr eindrucksvolle Expertise mit«, sagte Nicolas Bourdon.

»Wir wollen unsere Kunden in die Lage versetzen, die Leistungsfähigkeit der Cloud in ihre Arbeitsabläufe integrieren zu können — und Oscars reiche Erfahrung in diesem Bereich wird eine wertvolle Bereicherung sein, auf dem Weg, weiterhin innovative Lösungen für die Branche anzubieten.«

In seiner Rolle wird Oscar die Ideenfindung bis hin zu den Lieferprioritäten vorantreiben und transversal mit anderen Teams zusammenarbeiten, um die SaaS-Fähigkeiten von EVS in seinem gesamten Lösungsportfolio zu stärken. Darüber hinaus ist er für die erfolgreiche Einführung einer neuen digitalen Plattform verantwortlich, die es EVS-Kunden ermöglichen soll, Software-Lizenzen zu erwerben und Cloud-Funktionen einfach in ihre bestehenden Arbeitsabläufe einzubinden, um mehr Effizienz, Flexibilität und Kreativität zu erreichen.

Oscar Teran kommentierte: »Die Medienbranche befindet sich in der Tat im Umbruch, und obwohl viele Herausforderungen auf uns warten, ist dies eine aufregende Zeit für mich, dem Unternehmen beizutreten. Ich habe keinen Zweifel daran, dass EVS einzigartig positioniert ist, um seine Digitalisierungsambitionen zu verwirklichen und sein Wachstum erfolgreich fortzusetzen.«

Bevor Teran zu EVS kam, gründete er sein eigenes Unternehmen, »Teran Consultancy Services«, wo er Beratungsdienste im Bereich des strategischen Geschäfts- und Technologiemanagements für bekannte internationale Sport-, Telekommunikations- und Medientechnikunternehmen erbrachte, darunter auch für EVS.

Zuvor war er bis Ende 2019 Head of Technology and Solutions und CTO bei der EBU und hat dort die Bereiche Technologie, Software-Engineering, Pre-Sales und Produktentwicklung verantwortet. Im Jahr 2018 spielte Oscar eine entscheidende Rolle bei der Gründung der EBU-Tochter Eurovision Services und der Eröffnung eines neuen Technologiezentrums in Madrid, wobei er beim Übergang zur neuen Organisation eine Ad-interim-Führungsrolle übernahm.