Audio-, DMX- und HDMI-Kabellösungen von Klotz

Neue intelligente Kabellösungen im Audio-, DMX- und HDMI-Bereich bietet Klotz an.

XLR-Mischadapter

AB-MM und XLR-BMP heißen die neuen Stereo-to-Mono-Mischadapter von Klotz. Die adaptieren ein Stereo-Signal über 3,5-mm- oder 6,35-mm-Stereoklinke auf XLR. In die Mischadapter ist eine Widerstandsmatrix integriert. Dadurch wird die Pegel-Addition bei der Mono-Summierung des Stereo-Signals verhindert.

Man kann also den XLR-Stecker in den Mono-Eingang eines Mischpultes oder eines Aktivlautsprechers direkt anschließen und als verzerrungsfreies Mono-Signal mit korrektem Pegel wiedergeben. Dies ermöglicht etwa die Wiedergabe eines Stereo-Signals vom MP3-Player oder Laptop über lediglich einen Aktiv-Lautsprecher — oder die Verwendung eines Mono-Kanals in einem Mischpult für die Stereo-Quelle.

Die Mono-to-Stereo-Mischadapter von Klotz sind in drei Varianten erhältlich.

HDMI-Glasfaser-Hybrid-Lösung

Active Optical Cable (AOC) nennt Klotz eine Serie neuer HDMI-2.1-Hybrid-Lösungen. Die zukunftssicheren und stabilen Lösungen für professionelle 8- und 4K-Anwendungen sind als aktive HDMI-2.1-Glasfaser-Lösungen konzipiert und können Entfernungen mit bis zu 100 m überbrücken.

Die HDMI-2.1-AOC-Kabel übertragen dank ihrer Bandbreite von 48 Gbps UHD-Bildmaterial in Auflösung bis 8K (7.680 x 4.320) mit 60 Bildern pro Sekunde. Bei 4K-Auflösung sind sogar bis zu 120 Bilder pro Sekunde möglich. Natürlich können auch alle HDMI-2.1-konforme Standards wie HDR, 3D und Dolby DTS problemlos wiedergegeben werden.

Die hochwertigen HDMI-A-Steckverbinder sind mit vergoldeten Kontakten ausgestattet und elektronische Interferenzen sind durch die Verwendung von OM3-Glasfasern komplett ausgeschlossen. Aufgrund der garantierten Abwärtskompatibilität können auch HDMI-2.0- und HDMI-1.4-Geräte weiterhin problemlos verwendet werden. Dies ermöglicht maximale Kompatibilität und Flexibilität bei der Wahl des Equipments und Zukunftssicherheit bei jeder Art von Installation.

Für den harten Live- und Touring-Einsatz bietet Klotz die HDMI-2.1-AOC-Serie auch in einer sehr robusten, armierten Version mit beidseitigen Stecker-Schutzkappen an. In den Längen 50, 75 und 100 m sind die armierten HDMI-2.1-AOC-Kabel zudem auf hochwertiger GT310 Kabeltrommel erhältlich.

DMC-Serie

DMX-Signale können auch problemlos über Netzwerkkabel übertragen werden. Dafür wird jedoch ein passendes Adapterkabel von XLR auf RJ45 benötigt. Mit der neuen DMC Serie liefert Klotz die passenden DMX/CAT-Adapterkabel in unterschiedlichen Ausführungen, wahlweise mit Hirose RJ45, Neutrik EtherCon , jeweils mit Klotz XLR.

Auf der XLR-Seite kann zwischen den Klotz 3-Pin- oder 5-Pin-XLR als Stecker oder Buchse gewählt werden. Die Pinbelegung des RJ45 Steckers entspricht dem verbreiteten ESTA Standard und funktioniert sowohl bei geschirmten, als auch ungeschirmten Netzwerkleitungen.

Als Kabelmeterware verwendet Klotz das robuste und bewährte RamCAT Kabel RC5-LB1S in 30-cm-Abstufungen von 0,3 bis 1,5 m.