Remote Solutions von Arri

Für die technische Bedienung und kreative Nutzung von Arri-Kameras und -Scheinwerfern von jedem Standort aus bietet der Hersteller seine eng vernetzten Tools an.

Die Arri Remote Solutions sieht der Hersteller als leistungsstarkes Toolkit, das bestens an Near-Set- und Off-Set-Workflows angepasst ist. Mit diesem Remote-Production-System können Profis ihre Arbeit sicher und sofort wieder aufnehmen, ohne Kompromisse bei der operativen und kreativen Kontrolle eingehen zu müssen, so Arri.

Mit einem System aus vernetzten Kameras, Scheinwerfern, Remote Heads und Zubehör von Arri gestatten die Arri Remote Solutions Arbeitsabläufe mit sicherem Abstand zwischen den Darstellerinnen und Darstellern und der Crew sowie den Crew-Mitgliedern untereinander.

»Die Pandemie hat den Wandel beschleunigt und Produktionen gezwungen, sich anzupassen. Vor dem Hintergrund von Reisebeschränkungen und neuen Abstandsregeln macht unser vernetztes System aus branchenbewährten Tools Drehorte sicherer, egal ob in der Nähe oder aus der Ferne gearbeitet wird«, betont Stephan Schenk, General Manager Global Sales & Solutions. So können die diversen Fernbedienungen und Tools, die Arri für verschiedene Zwecke anbietet, auch via Internet genutzt werden.

Mit den Arri Remote Solutions können die Anwender:

Kameras, Scheinwerfer, Remote Heads und Zubehör von Arri aus der Ferne steuern

Die Vorteile bewährter Technologien eines Premium-Herstellers nutzen

Erstklassige cineastische Qualität mit Near-Set- und Off-Set-Workflows für Broadcast, Kino, Live-Events, Corporate-Filme, Sport, Musikvideos, Mode und mehr produzieren

Mit Anwendungen wie Stellar, der intelligenten Lichtsteuerungs-App von Arri, lässt sich professionelle Beleuchtung smart und innovativ steuern. So können Oberbeleuchter Farbtemperatur und Lichtintensität anpassen, ohne die Scheinwerfer berühren oder den Schauspielern nahe kommen zu müssen. Produkte wie die WCU-4 und das ERM (External Radio Module) gestatten es den Crews, Fokus und Kamerabewegung aus größerer Entfernung und durch Barrieren wie Betonböden oder Wände hindurch zu steuern. Der SRH (Stabilized Remote Head) ermöglicht cineastische Kamerabewegungen und kann mit einem robotergesteuerten Dolly kombiniert werden, sodass Bewegungen am Set ohne Kontakt zu den Darstellern möglich sind.

Gleichzeitig erlaubt die Steuerung via Internet Kameraleuten und Oberbeleuchtern, die kreative und technische Bedienung von Kameras und Scheinwerfern von einem weiter abgelegenen Raum oder sogar von einem anderen Kontinent. Unabhängig von der Entfernung oder dem Standort der Crew: Damit ist cineastische Qualität möglich, findet Arri.