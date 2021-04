Bright Tangerine stellt den Axl Universal EVF Mount vor, der sich mit EVFs von Arri, Canon, Sony und Zacuto nutzen lässt.

Was den Axl Mount so schnell bedienbar macht, ist die Multi-Achsen-Sperre. Mit einem einzigen Rändelgriff lässt sich der EVF in drei verschiedenen Achsen auf einmal schnell positionieren und festziehen. Das macht die Einstellung des EVFor-Monitors sehr schnell. Außerdem entfällt die Fummelei mit mehreren Knöpfen und Schrauben.

Für die Feineinstellung der Neigung des EVF oder Monitors steht eine einzelne farbige Rändelschraube auf der Oberseite zur Verfügung. Die Schraube ist auch leicht zu finden, dank cleverer kleiner harter Anschläge, die verhindern, dass sie sich unter den Hauptarm bewegt.

Der Tragarm selbst lässt sich flüssig bewegen. Selbst wenn er vollständig gelockert ist, wird der EVF nicht umkippen oder plötzlich herunterfallen.







Zwei weitere Merkmale sind die lasergravierten Maße, die helfen, die Lieblingspositionen im Auge zu behalten; außerdem kann der gesamte Axl mit dem EVF vom Schlitten abgenommen werden, ohne dass andere Teile der Kamerakonstruktion betroffen wären. Eine weitere Zeitersparnis, denn das bedeutet, dass man den Axl und den EVF als eine Einheit aufbewahren kann.

Wechsel zwischen verschiedenen Setups sind leicht möglich. Das macht es sehr schnell und einfach, den Axl zu entfernen und wieder zu installieren, zum Beispiel, wenn man zu einer Gimbal- oder Drohnenaufnahme wechseln muss, bei der kein EVF notwendig ist.

Insgesamt bietet die Axl-Halterung die bekannte Robustheit, Qualität und Verarbeitung von Bright Tangerine, betont der Hersteller

Momentan sind Axl-Kits für Arri, Arri Rosette, Canon EVF-V70, Canon LM-V2, Sony DVF-EL200 und Zacuto erhältlich – und es sollen weitere folgen, sobald neue EVF-Modelle auf den Markt kommen.