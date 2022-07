Schnelle Data-Pipeline mit Universal Storage von Vast Data

Ingenuity Studios nutzen innovative Speichertechnologie von Vast für schnelleres Rendering und effiziente Zusammenarbeit.

Vast Data ist eine Datenplattform, die AI nutzt. Das Unternehmen dahinter wurde 2019 gegründet und hat nach eigenen Angaben mit Universal Storage eine Speicherlösung entwickelt, bei der Anwendungen davon profitieren, dass sie alle ihre Daten in Echtzeit speichern und abrufen können. Damit das möglich sei, kombiniere Vast eine Reihe von Innovationen, um das Verhältnis zwischen Flash-Kosten und Kapazität radikal zu verändern. Das Ergebnis: keine langsamen und störanfälligen Festplatten mehr, keine komplexen Speicherschichten, sondern ein ultraschnelles System.







Mit Ingenuity Studios hat sich nun ein größeres Unternehmen aus dem Entertainmentbereich für Vast entschieden. Das Studio realisiert Spielfilme, Fernsehserien, Musikvideos, Werbespots und vieles mehr. Ingenuity Studios hat die Universal-Storage-Architektur von Vast Data demnach ausgewählt, um eine einfache Plattform fūr Datenspeicher zu implementieren, die es den Künstlern ermöglichen soll, mit ultraschneller Performance und geringer Latenzzeit an Projekten zusammenzuarbeiten, ohne die klassischen Kosten fūr Flash-Speicher zu zahlen.

Vast Data erklärt: »Die Rendering-Workflows von Visual Effects Artists ändern sich sehr schnell, da neue Technologien für maschinelles Lernen und Deep Learning eingesetzt werden, um einen Großteil des kreativen Prozesses zu automatisieren und zu verbessern. Um diese neuen Deep-Learning-Modelle zu trainieren und einzusetzen, müssen Studios sehr schnellen Zugriff auf umfangreiche Inhalte für Berechnungen mit hohem Durchsatz bereitstellen.«

Eine All-Flash-Infrastruktur sei nicht nur ein entscheidender Vorteil für Renderfarmen mit intensiven Metadaten, sondern auch eine wesentliche Komponente anspruchsvoller Deep-Learning-Pipelines. Vast Data betont: »Die Universal-Storage-Architektur von Vast bietet einen einzigartigen Geschwindigkeitszuwachs ohne die klassischen exorbitanten All-Flash-Speicherkosten. Sie ermöglicht Renderfarmen eine bis zu 10-mal schnellere Leistung im Gegensatz zu Scale-Out-Speicher mit Festplatten und verringert das Risiko einer Infrastrukturwahl, wenn sich VFX-Pipelines weiterentwickeln und mehr Deep-Learning-Technologien unterstützen.«

Die Universal-Storage-Architektur von Vast wird künftig für alle Projekte von Ingenuity Studios eingesetzt und unterstützt bereits Produktionen wie das amerikanische Action-Drama S.W.A.T., das eine Vielzahl anspruchsvoller Effekte enthält. Durch die Unterstützung des Ingenuity Studios-Teams bei der Erstellung umfangreicher Inhalte mit Hilfe riesiger Datenmengen können die Künstler die Grenzen realistischer visueller Effekte mit Präzision und Geschwindigkeit überwinden.

Grant Miller, Partner und VFX Supervisor bei den Ingenuity Studios, erklärt hierzu: »Wir erzeugen riesige Datenmengen für jedes Projekt, an dem wir arbeiten. Für unsere 3D- und Simulationsteams kann ein einziges Bild mehrere Gigabyte erfordern – und wir brauchen Tausende von Bildern nur für eine Sequenz. Die Infrastruktur, mit der wir diese Datenflut kontrollieren und mehr als 300 Mitarbeiter im Netz bedienen können, die alle einen Zugriff mit geringer Latenz auf diese Daten benötigen, ist für unsere Arbeit von entscheidender Bedeutung. Die intelligente Speicherarchitektur von Vast ermöglicht es uns, die Leistung von All-Flash zu nutzen, ohne unser Projektbudget zu sprengen.«

»Ich kann mich immer auf Ingenuity Studios verlassen, wenn es darum geht, VFX-Aufnahmen zu liefern, die die Genauigkeit und Unmittelbarkeit der sich entwickelnden Handlung vermitteln«, erläutert Chad Wanstreet, VFX-Supervisor für S.W.A.T. »Da ich in meiner früheren Karriere selbst Künstler war, weiß ich sehr genau, was aus technischer Sicht in der Arbeit steckt. Der Druck ist groß, wenn man mit knappen Fristen für Episoden im Fernsehen arbeitet. Daher ist es ein großartiger Schachzug von Ingenuity, eine Speicherlösung zu integrieren, die die Zeit vom Konzept bis zur Auslieferung weiter verkürzt.«

Jeff Denworth, Mitbegründer von Vast Data, ergänzt: »Der Anspruch der Ingenuity Studios, durch bahnbrechende Technologien wie Deep Learning und All-Flash-Datenspeicher neue Welten zu schaffen, wird von Vast Data geteilt, da wir sehr intensiv die Technologie vorantreiben, um neue Möglichkeiten in der Dateninfrastruktur zu erschließen. Ingenuity ist führend in der Entwicklung von atemberaubenden visuellen Effekten, die die Zuschauer zu Hause, im Kino und unterwegs in ihren Bann ziehen. Wir sind sehr stolz darauf, ihre Render- und AI-Workloads der nächsten Generation zu unterstützen.«

Über VAST Data

Vast Data liefert die Datenplattform im Zentrum der AI-gestützten Welt. Die Performance, Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz der Software von Vast helfe Unternehmen, Barrieren für den Aufbau von All-Flash-Rechenzentren zu überwinden. Vast wurde 2019 gegründet und ist nach eigenen Angaben das umsatzstärkste Dateninfrastruktur-Startup in der Geschichte der IT.

Über Ingenuity Studios

Ingenuity Studios wurde 2004 gegründet und ist ein gefragtes Full-Service-Studio für visuelle Effekte, das Kunden aus den Bereichen Spielfilm, Fernsehen, Musikvideo und Werbung bedient. Das Studio hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und unterhält außerdem Büros in New York, Vancouver und Atlanta.