Bebob: Komplettes Portfolio mit B-Mount-Akkuschnittstelle

Leistungsstarke Akkus, Ladegeräte und Adapter mit neuer 24V-Schnittstelle und Multi-Voltage-Fähigkeit.

Vor drei Jahren entwickelte Bebob die Akkuschnittstelle B-Mount und definierte damit eine zukunftsträchtige Form der Spannungsversorgung für Kameras, Scheinwerfer und anderes Zubehör.

Nun stellt die Münchner Akku-Manufaktur ein komplettes Portfolio an Akkus, Ladegeräten und Adaptern mit der neuen 24V-Schnittstelle vor — sämtliche Produkte sind ab sofort im Handel verfügbar und können zudem mit 12V/24V Multi-Voltage-Fähigkeit punkten.

B-Mount: auf dem Weg zum neuen Industriestandard

Der Leistungshunger moderner Digitalkameras, Scheinwerfer und Rigs bringt bestehende Spannungsversorgungssysteme zunehmend an ihre Grenzen — oder andersrum betrachtet: ältere Akkusysteme limitieren die Leistungsfähigkeit moderner Systeme. Aus diesem Grund entwickelte Bebob mit der B-Mount-Akkuschnittstelle eine neue, multi-voltage-fähige Schnittstelle.

Die hat sich als offener, herstellerunabhängiger Industriestandard mittlerweile in vielen Bereichen etabliert (Meldung). So setzt unter anderem Arri bei seinen neuen Kameras und Scheinwerfern auf die Vorteile dieser universellen Schnittstelle: Mit B-Mount ist es erstmals möglich, sämtliche Geräte am Set mit einem einzigen Akkusystem zu versorgen — was nicht nur die Logistik und den Transport erheblich erleichtert, sondern auch mit deutlichen Einsparungen an Zeit und Budget einhergeht.

Hinzu kommen die außerordentliche Robustheit und reibungslose Mechanik der B-Mount-Konstruktion sowie ein offenes Protokoll für erweiterte Kommunikation zwischen Akku und Kamera.

Vielfältiges B-Mount-Portfolio von Bebob

Das neue B-Mount-Portfolio von Bebob kann im Vergleich zu anderen B-Mount-Produkten mit einer Besonderheit punkten: Die Akkus unterstützen 24 V und 12 V, bieten also Multi-Voltage-Funktionalität. Somit können die gleichen Bebob-Akkus ganz unterschiedliche Geräte am Set mit Spannung versorgen: ob höhervoltige Verbraucher mit 24 V oder niedervoltige mit 12 V.

Für noch mehr Flexibilität sorgen V- und Gold-Mount-Adapter von Bebob: damit kann nun eine Vielzahl unterschiedlicher Kameras und Leuchten mit B-Mount-Akkus betrieben werden, auch wenn sie andere mechanische Schnittstellen haben.

B-Mount Akkus: B90cine, B90cineHS, B155cine und B290cine

Ab sofort sind vier verschiedene B-Mount-Akkus von Bebob verfügbar: Angefangen vom B90cine mit 86 Wh Kapazität über den B155cine (156 Wh) bis hin zum B290cine mit 285 Wh — Höhe und Breite der Akkus messen jeweils 94 x 144 mm, die Tiefe variiert von 39 bis 77 mm. Das Gewicht der Akkus rangiert von 0,6 bis 1,5 kg. Praktische Zusatz-Features bei allen Akkus sind der bebob-typische Twist-D-Tap-Anschluss sowie ein USB-Port-C-Connector.

Wie alle anderen Bebob-Akkus unterstützen auch die neuen B-Mount-Akkus das »Re-celling«-Programm der Akku-Manufaktur: Die Akkus können mit neuen Zellen bestückt werden, sobald die alten in die Jahre gekommen sind und nicht mehr den Erwartungen entsprechen.

B-Mount Hot Swap: B90cineHS

Der B90cineHS vereint gleich mehrere Vorteile in sich: Dieser Akku und Strompuffer lässt sich mit anderen B-Mount-Akkus in Reihe schalten. So kann einerseits die Gesamtkapazität erhöht werden, andererseits ist auch beim Austausch von Akkus während des Drehs eine unterbrechungsfreie Stromversorgung garantiert.

Die B-Mount-Schnittstelle liefert zudem auch bei hintereinander geschalteten Akkus genaue Informationen über Laufzeit und Ladezeit — für mehr Effizienz am Set.

B-Mount Ladegeräte: BS2 und BS4

Ein Zweifach- und ein Vierfach-Ladegerät sorgen für schnelles Wiederaufladen der B-Mount-Akkus. Mit dem BS2 oder BS4 lässt sich ein B90cine/B90cineHS innerhalb von drei Stunden vollständig aufladen, ein B155cine in vier – und ein B290cine ist in sechs Stunden wieder in Höchstform.

Große Auswahl an B-Mount-Adaptern

Für die Umrüstung von V-Mount oder Gold-Mount auf B-Mount eignen sich diverse Adapter, wie etwa der B2Vcine und der B2Acine.

Um eine Vielzahl unterschiedlicher Kameras und Leuchten mit B-Mount-Akkus betreiben zu können, bringt Bebob zudem geräte-spezifische Adapter auf den Markt.

So stehen dedizierte Akkuplatten für die Arri Amira (BMM24-Amira) und Arri Alexa (BMM24-Alex) zur Verfügung. Adapter für die Sony Venice 1 (BMM12-Venice1) und die Venice 2 sind in Planung.

Für Hersteller sind darüber hinaus B-Mount-Adapterrahmen in einer OEM-Version für 12V und 24V verfügbar. Das Portfolio an B-Mount-Akkuplatten wird fortwährend ausgebaut.