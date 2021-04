Grass Valley LDX 100: neue Infos

Klaus Weber liefert neue Infos zur Broadcast-IP-Kamera LDX 100.

Grass Valley stellte vor einem Jahr mit der LDX 100 die nächste Generation von Live-Broadcast-Kameras vor — mit Dreifach-Zeitlupe in UHD, neuem 2/3-Zoll-Sensor, IP- und HDR-Funktionalität. Mittlerweile ist die Kamera bei etlichen Kunden in größeren Stückzahlen im Einsatz. Durch den erweiterten BT 2020 Color Gamut Support hat auch die Farb-Wiedergabe der Kamera ein neues Level erreicht.

Klaus Weber hebt im Video hervor, dass die Kamera die volle UHD-Auflösung nativ vom Sensor in dreifacher Geschwindigkeit bietet – und das in Kombination mit einem B4-Mount. Damit sich die Kamera in der Produktion auch gut mit anderen Grass-Valley-Kameras kombinieren lasse, habe Grass Valley zwischenzeitlich die Farbmatrix der bestehenden LX 80 Serie für die LDX 100 angepasst, so dass die Kameras vollkommen ohne Einschränkungen nebeneinander betrieben werden können.







Weiter hat Grass Valley in die LDX 100 jetzt einen internen Down Converter eingebaut, um das UHD/HDR-Signal in ein HD- oder 1080p SDR-Signal auch im 709- Farbraum wandeln zu können. Klaus Weber hebt hervor, dass dieser Downmapper viel Flexibilität und unterschiedlichste Einstellmöglichkeiten biete.

Eine Besonderheit der LDX 100 war von Anfang an der native IP Support, die Kamera benötigt keine Basisstation. Diese Möglichkeiten wurden in der Pandemie bei vielen Remoteproduktionen intensiv genutzt. Klaus Weber erläutert, dass Kunden in diesem Zusammenhang aber auch höhere Bandbreiten-Effizienz wünschten, was mit der Einführung von JPEG XS berücksichtig worden sei. Arbeitet man mit der Kamera in JPEG XS, benötigt man vielfach nur noch fünf bis zehn % Bandbreite im Vergleich zu unkomprimierten Workflows.

Klaus Weber ergänzt, dass Grass Valley nun auch eine Möglichkeit biete, um aus JPEG XS wieder ein Baseband-Signal machen zu können. Die Lösung basiert auf Modular Karten.

Neuheiten gibt es auch im HDR-Bereich. Neben PQ und HLG-Betrieb unterstützt die LDX 100 zusätzlich auch die Aufzeichnung in S-log 3 – sofern die Kamera mit einer HDR Lizenz bestückt ist.

Im Bereich der Lizensierung hat Grass Valley sein Angebot mit einem Optionsmodell erweitert. Damit hat der Kunde nun die Möglichkeit, tatsächlich auch einzelne Funktionen freizuschalten. Konkret kann er künftig einem Guthaben an Optionspunkten selbst einzelne Funktionen freischalten. Das Freischalten funktioniert über ein Webportal und einen USB-Stick oder mit einem NFC Device. Letzteres kann ein iPhone oder ein Android-Gerät sein. Mit der passenden App von Grass Valley kann man also mit jedem gebräuchlichen Smartphone, das NFC unterstützt, Lizenzen abfragen oder in die Kamera spielen.