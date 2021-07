EVS stellt MediaInfra Strada vor

Neue SDI/IP-Routing-Lösung von EVS als Plug-and-Play-Lösung kombiniert SDI- und IP-Fähigkeiten.

EVS kündigt die Einführung von MediaInfra Strada an, eine schlüsselfertige Routing-Lösung, die SDI- und IP-Funktionen in einem einzigen, einfach zu implementierenden System kombiniert. MediaInfra Strada basiert auf den EVS-Produktlinien Cerebrum und Neuron. Zusammen mit Ethernet-Switches von Arista wurde eine Lösung entwickelt, um Broadcastern einen direkten, sofort einsetzbaren Ersatz für ihre veralteten oder ausgedienten SDI-Router zu bieten, mit der Option eines nahtlosen Übergangs zu vollständigen IP-Infrastrukturen.

»Während der Übergang zu IP noch in vollem Gange ist, ist Baseband-SDI immer noch eine Realität, und beide Signalformate werden wahrscheinlich noch für geraume Zeit in den gemeinsamen Produktionsinfrastrukturen koexistieren. Mit unserer schlüsselfertigen MediaInfra-Strada-Lösung können Broadcaster ihren aktuellen SDI-Router einfach und sicher durch ein IP-basiertes System ersetzen, das weiterhin über SDI-Ein- und Ausgänge verfügt«, erklärt Peter Schut, SVP Media Infrastructure bei EVS. »Aus der Anwenderperspektive bleiben Verhalten und Bedienung gleich wie bei einer herkömmlichen SDI-Routing-Lösung, es stehen aber alle bahnbrechenden Vorteile von IP in Bezug auf Agilität und Skalierbarkeit zur Verfügung.«

MediaInfra Strada nutzt die moderne Router-Logik von Cerebrum und deren vollständig anpassbaren Benutzeroberflächen sowie die flexiblen IP- und SDI-I/Os von Neuron für unkomprimiertes Echtzeit-Video und -Audio. Broadcaster können damit alle Workflow-Anforderungen erfüllen und alle Signalformate unterbringen. Arista-Ethernet-Switches mit 100-Gb/s-Ports ergänzen das Paket und sorgen für einen leistungsstarken IP-Netzwerkbetrieb. MediaInfra Strada wird als einzelnes, kompaktes und vorkonfiguriertes System für eine schnelle und einfache Implementierung in bestehende Infrastrukturen geliefert.

Das System ist außerdem linear erweiterbar in einer Kombination von Ein- und Ausgängen von 256 IOs bis 1024 IOs und bietet so die nötige Flexibilität für zukünftiges Wachstum mit erheblichen Betriebskosteneinsparungen in der Zukunft. Als schlüsselfertige Lösung bietet MediaInfra Strada Zugang zu einem 24/7-Support über einen einzigen Ansprechpartner, der eine strukturierte Unterstützung und einen reibungslosen Betrieb garantiert.

»Die Migration zu einer IP-basierten Netzwerkinfrastruktur eröffnet neue und aufregende Möglichkeiten, aber die Vorstellung, künftig nur noch IP-Signale zu verwalten, kann aber auch furchteinflößend sein«, sagte Peter Schut. »Bei MediaInfra Strada geht es darum, die Dinge einfach zu machen, indem wir unseren Kunden eine unkomplizierte und einfach zu implementierende Lösung anbieten, die ihnen jederzeit und überall Zugang zu Expertenhilfe bietet, um ihnen zusätzliche Sicherheit zu geben. So können unsere Kunden die Vorteile von IP in vollem Umfang nutzen, ohne sich selbst um die damit verbundenen Komplexitäten kümmern zu müssen«, fügt er hinzu.

Nestor Amaya, VP Solutions Architecture bei EVS, fasst zusammen: »Broadcaster, die es vorziehen, ihre traditionellen SDI-Infrastrukturen zu behalten, tun dies heute mit einem gewissen Unbehagen, da sie befürchten müssen, dass ihre Entscheidungen sie in ein oder zwei Jahren nicht mehr dorthin führen werden, wohin sie wollen. Auf der anderen Seite tun die meisten, die sich für eine IP-basierte Infrastruktur entscheiden, das mit einer gewissen Anspannung: im vollen Bewusstsein der Schmerzen, die sie bei der Konfiguration, Fehlersuche und Bezahlung ihres hochmodernen Systems erwarten müssen. MediaInfra Strada beseitigt diese Schmerzen, weil man damit die Sorge um die Produktionsinfrastrukturen vergessen und aus dem Gedächtnis verbannen kann — egal ob es sich um SDI, IP oder Hybrid handelt.«