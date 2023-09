EVS stellt Via Map vor

Die Via Map ist eine Media Asset Plattform, konzipiert als kohärentes und offenes Ökosystem für die Live-Inhaltserstellung sowie die Verteilung und Überprüfung dieser Inhalte.

Mit der Vorstellung von Via Map schlägt EVS eine Brücke zwischen der Erstellung, der Verteilung und Überprüfung von Live-Inhalten. EVS sieht in dieser Plattform den Höhepunkt der technologischen Entwicklung des Unternehmens, und sie soll künftig das Rückgrat mehrerer Lösungen bilden, darunter LiveCeption für Live-Replays und Highlights, MediaCeption für den Bereich Asset Management, MediaHub für die Verteilung und Monetarisierung und PowerVision für die Überprüfung und Entscheidungsfindung.

Darüber hinaus werden die flexiblen und zukunftssicheren MediaInfra-Lösungen von EVS genutzt, die es den Kunden ermöglichen, die Vorteile eines IP-basierten Backbones für den Live-Video-Betrieb durch fortschrittliches Routing, Monitoring, Orchestrierung und Medienverarbeitung voll auszuschöpfen, erläutert EVS.

»Via Map ist die Krönung des EVS-Premium-Live-Ökosystems und ermöglicht eine nahtlose Reise von der Konzeption einer Live-Story bis zur Distribution und darüber hinaus. Damit können Content-Profis nicht nur Medieninhalte effizient erstellen und verwalten, sondern sie auch strategisch für die Verbreitung und Monetarisierung über verschiedene Medienkanäle nutzen«, so Nicolas Bourdon, Chief Marketing Officer bei EVS.

»Durch die Verschmelzung dieser beiden Bereiche bietet EVS eine einzigartige Plattform, die den Wert der Inhalte und die betriebliche Effizienz maximiert und sicherstellt, dass sich die Kreativen auf ihr Handwerk konzentrieren können, während sie gleichzeitig ihre Reichweite und Einnahmequellen erweitert«, fügte er hinzu.

Via Map im Überblick

Via Map besteht aus einer Reihe von Anwendungen und Back-End-Engines, die in jahrelanger Entwicklungsarbeit sorgfältig verfeinert wurden:

Core Engine: Eine dynamische Tool-Suite mit intelligenter Aufnahme, Playout-Management, Import/Export-Funktionen und einem äußerst intuitiven Such- und Browsing-System.

Data Engine: Mit externen Datenquellen, intuitiven Schnittstellen für die manuelle Datengenerierung und KI-gestützter Unterstützung bietet die Daten-Engine rationalisierte und automatisierte Prozesse zur Optimierung von Arbeitsabläufen.

OpenGate API: Ein vielseitiges API-Gateway, das Systeme von Drittanbietern nahtlos integriert.

»Via Map basiert auf einer microservices-basierten Grundlage und durchdringt jeden Aspekt unserer Technologie und Lösungsbereitstellung. Die verschiedenen Anwendungen und Kern-Engines, aus denen sich die Plattform zusammensetzt, schaffen eine flexible und skalierbare Umgebung für unsere Kunden, die einen nahtlosen Übergang von traditionellen Produktionsmodellen zu einer vollständig kohärenten Medienumgebung ermöglicht«, so Alex Redfern, CTO bei EVS.

Die Einführung von Via Map ist ein direktes Ergebnis der strategischen Investitionen, die EVS in den letzten Jahren in Forschungs- und Entwicklungsressourcen getätigt hat und die nach und nach aktiviert wurden, erklärt das Unternehmen. Wie erwartet, zahlen sich diese Investitionen derzeit aus und dürften das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren, ab 2024, beschleunigen.