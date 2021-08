Mehr Event-Firmen in D nutzen Clear-Com

Aventem, TSE, K-9 und weitere haben in Intercom-Lösungen von Clear-Com investiert, um virtuelle Live-Events zu realisieren.

Viele Veranstalter in Deutschland haben in Zeiten der Corona-Pandemie alternative Wege beschritten, um diese schwierigen Zeiten zu überstehen. So verlagerten etwa Aventem, K-9 und TSE ihren Fokus von Präsenz-Veranstaltungen auf virtuelle Events und Streaming und investierten in Lösungen von Clear-Com.

»Unzählige Verleihfirmen in Deutschland haben seit März 2020 in Clear-Com-Equipment investiert, um ihre Kommunikationsanforderungen bestmöglich zu lösen«, erläutert Jan Saueressig, Brand Manager für Clear-Com bei Audio-Technica. Die Covid-Pandemie hat neue Herausforderungen mit sich gebracht, wie zum Beispiel, dass die Produktionsteams an verschiedenen Orten arbeiten müssen und die Schauspieler aufgrund von Reisebeschränkungen nicht reisen können«, so Saueressig weiter. »Das umfangreiche Produktportfolio von Clear-Com ermöglichte es uns, unseren Kunden Lösungen für diese Probleme zu bieten.«

Vor der Pandemie plante, konzipierte und stattete das Hildener Unternehmen Aventem jedes Jahr etwa 600 Live-Veranstaltungen in ganz Europa mit Veranstaltungstechnik aus. Angesichts der bestehenden Beschränkungen begann Aventem, virtuelle Events zu veranstalten, bei denen nur eine Person im Studio anwesend war und der Rest der Teilnehmer remote teilnahm. Mit dem zunehmenden Umfang solcher Veranstaltungen wuchs auch der Bedarf an Intercom-Systemen: in Bezug auf die Menge, wie auch in Bezug auf den Funktionsumfang.

Deshalb entschied sich das Unternehmen, umfassend in FreeSpeak II zu investieren, ein Digital Wireless System von Clear-Com. Andere Clear-Com-Systeme zählten bisher schon zum Bestand des Unternehmens, nämlich ein Clear-Com Encore Analog Partyline System.

FreeSpeak II nutzt Aventem für die Kommunikation zwischen den Kameras und der Regie sowie weiteren Kommunikationsaufgaben und wurde auch über eine 4-Draht-Verbindung für das Anrufmanagement in das Q-Sys-System von QSC integriert. Die benutzerfreundliche Plug-and-Play-Funktionalität des Clear-Com-Systems erleichterte es Aventem, die Dimensionen von deren virtuellen Veranstaltungen massiv zu skalieren: statt bisher 200 konnten nun bis zu 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bedient werden.

K-9 in München ist ein langjähriger Nutzer von Clear-Com-Equipment in den Bereichen Film- und TV-Produktion, Streaming-Dienste, Verleih von professionellem Kamera-Equipment, Beleuchtung und Audio. Nachdem K-9 zunächst Clear-Com-Systeme von anderen Unternehmen gemietet hatte, um den eigenen Kommunikationsbedarf zu decken, entschied sich das Unternehmen für den Kauf eines eigenen FreeSpeak-II-Systems.

In den letzten Jahren hat K-9 das System zur Unterstützung verschiedener Streaming-Formate eingesetzt, darunter Pressekonferenzen, Firmenveranstaltungen, Konzerte und mehr. Angesichts der steigenden Nachfrage nach solchen Veranstaltungen während der Pandemie hat K-9 seinen Clear-Com-Bestand noch weiter ausgebaut.

K-9 spielte eine wichtige Rolle bei der gestreamten Markteinführung des kompakten, elektrischen Audi-SUVs e-Tron während der CES.

Achtzehn Kamerapositionen, einschließlich Drohnenaufnahmen, erforderten ein robustes Kommunikationssystem mit 50 FreeSpeak-II-Beltpacks und zwei Basisstationen. Der Erfolg des Streaming-Geschäfts veranlasste K-9 außerdem, mehrere IP-Schnittstellen der LQ-Serie und Lizenzen für die Agent-IC Mobile App in seinen Bestand aufzunehmen.

TSE mit Sitz in Berlin berät, konzeptioniert und realisiert Veranstaltungen aller Art und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche. Das Unternehmen verfügt über eine große Auswahl an Leihgeräten für Audio, Licht, Video und Rigging sowie für den Bühnen- und Setbau. Im Januar 2021 konnten das Unternehmen seine Geräte nutzen, um die Internationale Grüne Woche, die weltweit führende Landwirtschaftsmesse, zu bestücken, die zum ersten Mal in ihrer 95-jährigen Geschichte komplett remote veranstaltet wurde.

Gemeinsam mit der Messe Berlin richtete TSE ein Streaming-Studio für verschiedene Präsentationen, Roundtable-Diskussionen, Keynotes, Preisverleihungen und mehr ein. Die Infrastruktur des Kommunikationssystems bestand aus einem Clear-Com Encore Analog Partyline System und 15 FreeSpeak-II-Beltpacks, die die Kommunikation zwischen Ton-, Licht-, Video- und Kamerateams sowie dem Veranstaltungsmanagement ermöglichten. Im Laufe der Veranstaltung schalteten sich über 20.000 Nutzer in die Livestreams ein.

»TSE schätzt die schnelle und effiziente Einrichtung und die hohe Audioqualität von Clear-Com. Es kann flexibel auf spontane Änderungen reagieren. Die Möglichkeit, die Kommunikation in einzelne Gruppen aufzuteilen, sorgt zudem für mehr Ruhe in der gesamten Intercom-Situation«, erläutert Rico Stegemann von TSE. »Am Ende haben wir sogar weitere FreeSpeak-II-Systeme angeschafft.«