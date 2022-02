Clear-Com IP für hybrides Messemodell

Gahrens + Battermann realisierte ein hybrides Messemodell für die Automechanika Digital Plus und Hypermotion mit fünf vernetzten Bühnen samt Bühnendesign und Medientechnik vor Ort.

Als kompetenter Partner für das Gewerk Intercom war Freaksound mit Material und Personal auf der Frankfurter Messe vertreten. So galt es, vier Veranstaltungshallen mit einem Backoffice über einen vorhandenen IP-Backbone intercomtechnisch zu vernetzen. Zum Einsatz kam hierfür Clear-Com HelixNet, das digitale Partylinesystem des amerikanischen Herstellers. Mehr als 50 Sprechstellen in Form von 4-Kanal-Remotestationen und 2-Kanal-Beltpacks wurden auf die verschiedenen Produktionsstätten verteilt. Gleichzeitig mussten in den Hallen analoge Ein- und Ausspielwege für Kamera-CCUs realisiert werden, wofür die Audio-Ein- und Ausgänge der Remotestationen wie auch vollständig in HelixNet integrierbare LQ-AoIP-Interfaces von Clear-Com verwendet wurden.

»Die HelixNet-Produktlinie bietet mir die Möglichkeit, die Sprechstellen sowohl per Standard-3Pol-XLR-Kabel als auch über TCP/IP-Infrastrukturen anzubinden. Die geringe Bandbreite, die hierbei benötigt wird, vereinfacht den Betrieb in Mixed Traffic Netzwerken enorm«, erklärt Hannes Gremm, verantwortlicher Intercom-Techniker für die Veranstaltung. »Dank der Basisstation habe ich eine zentrale Systemverwaltung, auf die ich per Webinterface zugreifen kann. Neben meinem Laptop an meinem Hauptarbeitsplatz kann ich daher bei meinen Rundgängen durch die Hallen auch viele Wünsche der Intercomnutzer unmittelbar per Tablet an Ort und Stelle durchführen. Dies ermöglicht mir immer eine schnelle Reaktion.« Eine zweite Basisstation diente als Redundanz.

Durch die Vernetzung von LQ-Geräten standen nicht nur zusätzliche analoge Audiowege zur Verfügung, es ermöglichte auch den Einsatz virtueller Sprechstellen wie der mobilen Client App Agent-IC für iOS- und Android-Endgeräte sowie der für Computer neu vorgestellten Station-IC Software für Windows und MacOS. »Dank Station-IC konnte ich mir auf meinem Programmier-Laptop sämtliche genutzten Kanäle auf einer virtuellen Sprechstelle auflegen. Somit konnte ich überall mithören und Probleme erkennen, bevor sie akut wurden«, kommentiert Hannes Gremm. »Auf meinem Mobiltelefon hatte ich Agent-IC als weitere virtuelle Sprechstelle heruntergeladen. Daher hatte ich auch Zugriff auf sämtliche Kommunikationswege, während ich nicht an meinem Platz war. Beide Lösungen waren eine große Erleichterung für mich, sowohl beim Aufbau als auch während der Veranstaltung.«

Das digitale Partyline-System HelixNet bietet dem Nutzer standardmäßig 12 Intercomkreise, diese sind per Softwarelizenz auf 24 Kreise erweiterbar. Dabei können mit einer Basisstation mehr als 60 Endpunkte in Form von 19″-Remotestationen, Tischsprechstellen und Beltpacks betrieben werden. Mit Hilfe von Einschubmodulen werden analoge Partylinesysteme, aber auch Audiogeräte wie zum Beispiel Mischpulte angebunden. Die per IP-Anbindung integrierbaren LQ-Geräte bieten weitere Ein- und Ausgänge und dienen als Server für virtuelle Stellen. Diese werden über ein lokales WLAN oder auch Internetverbindungen angebunden und ermöglichen die Einbindung von Teilnehmern und Nutzern aus der ganzen Welt ohne den Bedarf einer VPN-Verbindung. Darüber hinaus stehen bis zu 8 SIP-Telefonleitungen im Intercomnetzwerk zur Verfügung.

»Früher hätte man für solche Produktionen ein Matrix-basiertes System eingesetzt, was kostenmäßig jedoch in einer ganz anderen Liga spielt«, meint Hannes Gremm. »Durch die heute verfügbaren Funktionen und Systemkapazitäten sind diese Veranstaltungen mit HelixNet unkompliziert durchführbar.«

»Freaksound ist bereits seit Jahren ein zuverlässiger und erfahrener Partner, wenn es um Intercom-Lösungen von Clear-Com geht. Durch das vorhandene breite Produktportfolio und die Erfahrung im Umgang damit können die unterschiedlichsten Anforderungen problemlos abgedeckt werden«, berichtet Jan Saueressig, Brand Manager bei Clear-Coms deutschem Vertriebspartner Audio-Technica. »Gerade in den aktuellen Zeiten sind einfach einzusetzende Kommunikationslösungen entscheidend für das Gelingen hybrider Veranstaltungen. Hier setzt Clear-Com ganz klar neue Maßstäbe.«

Ungefähr 10.000 Besucher aus 70 Ländern nahmen an dem dreitägigen Messeprogramm teil, davon 53% vor Ort in Frankfurt und 47% virtuell aus der ganzen Welt.