Gravity: Mehr Clear-Com-Intercom für Uefa

Gravity Media erweitert seine Intercom-Infrastruktur mit Iris-Panels von Clear-Com.

Gravity Media hat in seine Echtzeit-Kommunikation für Live-Event-Übertragungen investiert und 20 Iris-Intercom-Panels aus der V-Serie von Clear-Com gekauft. Die Panels werden zunächst in einem Projekt für den langjährigen Gravity-Kunden Uefa eingesetzt, später werden sie dann auch für TV-Übertragungen anderer Kunden weltweit verwendet.

Die Iris-Panels sind eine weitere Investition von Gravity in Clear-Com-Produkte. (Intercom-Vertriebspartner von Clear-Com in D ist MCI.)

So nutzt Gravity etwa in seiner Londoner Niederlassung eine Eclipse HX Digital Matrix sowie Lizenzen für den Station-IC Virtual Desktop Client.

Der Station-IC-Client ermöglicht es, eine skalierbare Intercom-Benutzerstation einzurichten, die sowohl auf dem Desktop als auch für die Arbeit aus der Ferne über Talkback verfügt, was angesichts der weltweiten Reisebeschränkungen und der dezentralen Live-Produktion unerlässlich ist.

Ebenfalls erwarb Gravity eine neue SIP-Lizenz (Session Initiation Protocol), die auf den IP-Schnittstellen der LQ-Serie von Clear-Com basiert. Dies bedeutet eine Abkehr von den alten ISDN-Kommunikationsstandards hin zu SIP. Die neue Investition ist auf das Auslaufen der ISDN-Kommunikation in Großbritannien zurückzuführen und soll die allgemeine Skalierbarkeit, Qualität und Kontrolle der Kommunikationssysteme von Gravity Media im IP-Bereich verbessern.

Schon früher hat Gravity Media in Kommunikationslösungen von Clear-Com investiert und kaufte etwa für den Profifußball der Frauen im Jahr 2019 schon mehrere IP-Schnittstellengeräte der LQ-Serie von Clear-Com, um die IP-Kommunikation für mobile Präsentationsteams in Frankreich zu ermöglichen. Sowohl diese Geräte als auch die Lizenzen für die Agent-IC Mobile App ermöglichen die IP- und app-basierte Kommunikation mit der digitalen Eclipse-HX-Matrix-Sprechanlage von Gravity Media und ermöglichen das Talkback von Smart-Geräten über 3G-, 4G-, LTE- und Wi-Fi-Netzwerke, was sich während der Covid-19-Beschränkungen als äußerst wertvoll erwiesen hat.

Nick Symes, Director of Technology bei Gravity Media in EMEA, kommentierte: »Dieser zusätzliche Kauf von Clear-Com-Geräten ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir uns verpflichtet fühlen, unsere Arbeitsabläufe und Einrichtungen kontinuierlich anzupassen, um die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Gravity Media arbeitet seit langem mit Clear-Com zusammen, da das Unternehmen eine hochmoderne und zuverlässige Live-Kommunikationstechnologie anbietet. Wir freuen uns darauf, die Technologie von Clear-Com auch weiterhin einzusetzen, um unseren Kunden auf der ganzen Welt ein einwandfreies Erlebnis zu bieten.«