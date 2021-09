Neue LaCie SSDs

Der Hersteller hat die neue LaCie Mobile SSD Secure und die LaCie Portable SSD angekündigt.

Die SSD-Laufwerke bieten bis zu 2 TB portablen Speicher und setzen dank verbesserter Funktionen einen neuen Standard in Sachen Leistung. So haben Kreativprofis und Technikfans auch unterwegs immer einen sicheren Aufbewahrungsort für ihre Dateien, Videos und Fotos.

Die LaCie Mobile SSD Secure und die LaCie Portable SSD bieten eine hohe Leistung mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s. Content Creator arbeiten so produktiver und können Dateien schnell übertragen oder direkt auf dem Laufwerk bearbeiten. Die LaCie Mobile SSD Secure unterscheidet sich von der LaCie Portable SSD durch zusätzlichen Datenschutz in Form einer Hardwareverschlüsselung, einschließlich einer Funktion zum Sperren und Entsperren in der LaCie Toolkit-Software.

Beide Laufwerke nutzen USB 3.2 Gen 2 USB-C-Technologie und sind mit Computern sowie Tablets mit USB-C- und USB 3.0-Anschlüssen kompatibel. Ein USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Zudem sind die Geräte ab Werk mit Windows, Mac und iPad kompatibel und verfügen über Software zur Dateispiegelung für nahtloses Abrufen und Synchronisieren auf mehreren Geräten.

Die LaCie Portable SSD und LaCie Mobile SSD Secure sind klein, leicht und stoßfest. Im Lieferumfang enthalten sind die LaCie Toolkit-Software für Sicherungen auf Abruf oder nach Zeitplan und eine einmonatige Mitgliedschaft für das Adobe Creative Cloud Abo. Drei Jahre eingeschränkte Garantie und Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung sorgen für langfristige Sicherheit und Schutz vor Datenverlust.

Die LaCie Mobile SSD Secure exklusiv für Apple ist ab September mit einer UVP von je rund 140 Euro (500 GB), 240 Euro (1 TB), 410 Euro (2 TB) im Handel erhältlich; die LaCie Portable SSD mit einer UVP von je rund 130 Euro (500 GB), 220 Euro (1 TB), 400 Euro (2 TB).