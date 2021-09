5G-Campusnetzwerke: Next big thing in der Produktion?

Bei einer Veranstaltung zeigte Media Broadcast vor kurzem, was schon heute ein 5G-Campusnetzwerk für die Medienproduktion leisten kann. Als Veranstaltungsort wählte das Unternehmen seinen Sendestandort Nauen, wo ein historisches Gebäude steht, das in der Kaiserzeit vor rund 100 Jahren errichtet wurde.

Einerseits ist diese Sendeanlage heute noch mit riesigen Kurzwellen-Antennen und entsprechenden Sendeeinrichtungen in Betrieb und andererseits wurde das Gelände in Nauen nun auch mit der neuesten Funktechnologie ausgestattet: 5G.

In Nauen hat Media Broadcast ein dauerhaftes 5G-Campusnetzwerk errichtet. Hier will das Unternehmen seine Expertise in diesem Bereich demonstrieren, denn Media Broadcast will künftig ein ganzes Portfolio von 5G-Dienstleistungen und -Produkten anbieten.

Gleichzeitig lädt Media Broadcast andere Unternehmen ein, in Nauen gemeinsam 5G-Anwendungen zu entwickeln und zu testen.







Seite 1: Einleitung, Video

Seite 2: Basics, Firmenvideo

Seite 3: Use-Cases, Partner, Beispielvideos

Seite 4: Eckdaten, Blue Box, Perspektiven