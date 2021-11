NEP UK nutzt Selenio für Format-Konversion

In vier seiner größten Ü-Wagen verwendet NEP UK Selenio-Prozessoren von Imagine für Live-Format-Konversion.

Imagine Communications hat mehrere Einheiten von Selenio Network Prozessoren (SNP) an NEP UK geliefert. NEP UK installierte die SNPs in vier seiner größten Übertragungswagen, um dort einen nahtlosen, automatisierten Workflow für die Bereitstellung von 4K/UHD- und HD-Signalen in SDR und HDR zu ermöglichen.

NEP UK arbeitet unter anderem auch für die führenden Sportsender in Großbritannien, die zunehmend UHD-Übertragungen als Option für ihre Abonnenten anbieten. Da die Mehrheit der Zuschauer aber in HD zusehen, ist es sehr wichtig, dass auch die höchstmögliche Qualität in HD gewährleistet wird. Besonders in der stressigen Live-Umgebung von Premium-Sportarten ist dabei ein einfacher und automatisierter Arbeitsablauf unerlässlich: NEP UK wollte erreichen, dass das mit einem Minimum an Benutzereingriffen möglich ist und die Ü-Wagen alle geforderten Signale in optimaler Qualität ausspielen.

»Wir haben uns für den Einsatz des SNP als Conversion-Engine mit hoher Packungsdichte entschieden«, so Chris Cannon, Director of Technical Operations bei NEP in Großbritannien. »Angesichts der beengten Verhältnisse in einem Ü-Wagen wissen wir es sehr zu schätzen, dass wir acht UHD-Kanäle in nur einer Höheneinheit unterbringen können, einschließlich der Signalformat-Konvertierung und der SDR/HDR-Konvertierung — letztere durch die vorinstallierte Konvertierungs-Pipeline oder durch vom Kunden definierte LUTs. Wir können die SNPs einmal einrichten und dann vergessen: Sie bieten eine gute Leistung, benötigen wenig Platz im Rack, verbrauchen wenig Strom und liefern die gesamte Bandbreite an HD-, UHD-, SDR- und HDR-Ausgängen, die wir benötigen.«

SNP ist ein software-definierter IP- und SDI-Signalprozessor. Jedes dieser 1-HE-Geräte verfügt über vier unabhängige Verarbeitungsblöcke, von denen jeder eine per der Software definierte Aufgabe übernehmen kann. Die Anwendungen sind als Einzel-Lizenzen erhältlich, so dass die Benutzer genau die Funktionen definieren können, die sie auch tatsächlich benötigen, und ihre SNPs je nach Aufgabenstellung neu konfigurieren können. NEP UK hat eine Reihe von Lizenzen für die Konvertierung von Signalformaten, einschließlich HD, 3G und 4K, sowie für die Konvertierung des Dynamikbereichs zwischen SDR, HLG, PQ und S-Log3 bestellt.

»SNP ist eine unglaublich anpassungsfähige Plattform, die ständig um neue Funktionen erweitert wird«, so Mathias Eckert, SVP & GM EMEA und APAC bei Imagine Communications. »Da sie so kompakt und flexibel ist, eignet sie sich ideal für AÜ-Dienstleister wie NEP, die in der Lage sein müssen, ihre Lkws vor Ort täglich neu zu konfigurieren, etwa wenn sie zwischen verschiedenen Sport- und Unterhaltungsproduktionen wechseln. Langfristig garantiert das software-basierte Design von SNP eine schnelle Anpassung an künftige Anforderungen, z. B. 8K-Video.«