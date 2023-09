NEP erwirbt 13 MLS-X1 Live-Mischer von Sony

Für den Einsatz bei Sportübertragungen an drei Standorten in Skandinavien kaufte NEP die Sony-Mischer.

In 13 Einheiten des modularen Sony-Mischers MLS-X1 hat der TV-Dienstleister NEP investiert und wird sie für die Übertragung von Eishockey und anderen Sportarten nutzen. Dabei wird dezentral und räumlich getrennt produziert, verteilt an drei Standorten, in Norwegen, Finnland und Schweden.

Der modulare Mischer MLS-X1, der zu den Networked-Live-Lösungen von Sony gehört, erlaubt es Produktionsfirmen, ihre Kapazitäten bei wichtigen, qualitativ hochwertigen Live-Situationen dank vernetzter, hybrider Ressourcen vor Ort und in der Cloud voll auszuschöpfen.

Diese Lösung bringt NEP seinem Ziel, skalierbare, flexible und effiziente Systeme zu schaffen, einen wichtigen Schritt näher. In Australien nutzt NEP Australia den MLS-X1 bereits für landesweite Live-Sportübertragungen von einem zentralen Hub in Sydney aus.

Per de Navarro, CTO von NEP Sweden erläutert: »Wir blicken auf eine durchweg positive Zusammenarbeit mit Sony zurück und freuen uns, unsere Partnerschaft mit der Investition in diese neue Technologie fortzusetzen. Die Mischer von Sony waren schon immer sehr zuverlässig. Doch der MLS-X1 geht beim Aufbau und Design noch einen Schritt weiter – nicht nur im Hinblick auf die Zuverlässigkeit, sondern auch, was die Skalierbarkeit und die Möglichkeit eines dezentralen Setups anbelangt, wie wir es in Schweden eingerichtet haben. Der MLS-X1 ermöglicht uns, unseren Kunden Dienstleistungen und Arbeitsumgebungen genau dort bereitzustellen, wo sie gebraucht werden. Dabei profitieren beide Seiten von einer hohen Auslastung und großen Effizienz.«

»NEP ist ein wichtiger Partner für uns, mit dem wir sehr erfolgreich zusammenarbeiten«, sagt Norbert Paquet, Head of Live Production Solutions bei Sony Europe. »Deshalb freut es uns, dass sie sich wieder für Sony entschieden haben und den MLS-X1 für Live-Sportübertragungen in den nordischen Ländern nutzen wollen. Wir wissen, dass unsere Mischer dank der Flexibilität und Zuverlässigkeit des MLS-X1 sowohl NEP als auch dem Publikum beste Ergebnisse liefern werden.«

Einsatz der Mischer

NEP wird die 13 neuen Mischer in Skandinavien einsetzen, sie sind teils schon in Stockholm und Helsinki installiert. Weitere werden Anfang 2024 im norwegischen Oslo hinzukommen.

Ab September dieses Jahres wird die neue Technologie bei der Produktion von Spielen der schwedischen Eishockey-Liga eingesetzt. NEP plant zudem in verschiedenen Ländern die Ausweitung auf andere Sportarten und sogar die Verwendung des gleichen Setups zur gleichzeitigen Übertragung mehrerer Matches. Für die Übertragung der Rallye Finnland stehen die Mischer dank ihrer modularen Bauweise schon jetzt bereit.

Eine weitere Innovation ist, dass die Produktionskontrollräume in Schweden und Norwegen, in denen die Mischer untergebracht sind, ganz einfach über das eigene private Netzwerk von NEP verbunden werden können. Um eine dezentrale Produktion mit bestmöglicher Qualität und größter Zuverlässigkeit zu gewährleisten, wird das System Signale aus dem Zentrum des Geschehens per IP über Telekommunikationsnetze an die Hubs von NEP senden. Die Live-Bereitstellung und -Zuweisung von Ressourcen wird NEP mithilfe eines browserbasierten MLS-Ressourcenmanagers verwalten. Mit dieser großen Investition in eine ausfallsichere, moderne Lösung will NEP seine Übertragungssysteme zukunftssicher machen und langfristig Geld und Ressourcen sparen.

Modular, skalierbar, re-konfigurierbar

Der MLS-X1 ist ein modularer, skalierbarer und re-konfigurierbarer Live-Produktionsprozessor und -mischer. Er ermöglicht eine integrierte Steuerung des Betriebs von Prozessoren an mehreren Orten über eine zentrale Benutzeroberfläche, egal ob lokal oder in der Cloud, vor Ort oder remote.

Jede MLS-X1-Einheit ist über ein Netzwerk verbunden, und die zugehörige physische Struktur kann dynamisch geändert werden, was eine flexible Skalierung gemäß den Produktionsanforderungen ermöglicht. Dank des modularen Konzepts können logische Mischer je nach Bedarf mit einer oder mehreren MLS-X1-Einheiten konfiguriert und verbunden werden, ohne dass im Voraus übermäßig Kapazität oder Funktionalität vorbereitet werden muss. Die Kombination aus der Skalierbarkeit und den dezentralen Einsatzmöglichkeiten des MLS-X1 machen diesen Mischer zu einer nachhaltigen, zuverlässigen Option.